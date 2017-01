Chefe do Executivo e primeira-dama se reúnem com a equipe da Secretaria de Assistência Social para projetar ações para 2017

O Chefe do Poder Executivo Municipal Waldeli dos Santos Rosa e a primeira-dama e secretária de Assistência Social Aurea Maria Frezarin Rosa estiveram reunidos na tarde da última sexta-feira, 20 de janeiro, com a equipe da pasta para projetar as ações para o ano de 2017.

Em reunião realizada na sala de reuniões do gabinete do prefeito, foram discutidas as diretrizes de todas as ações a serem executadas neste ano. “Apresentamos e detalhamos os pontos prioritários das nossas ações para o ano de 2017. É preciso estarmos alinhados e próximos uns dos outros para garantir o melhor atendimento às necessidades do cidadão”, enfatizou o Chefe do Executivo.

O prefeito enfatizou ainda durante a reunião, a importância do aprendizado e da conversa contínua com a equipe para troca de experiências. “Lidar com os problemas pessoais, e são diversos tipos de situações que enfrentamos todos os dias, nos torna mais sensíveis, ao mesmo tempo em que temos que saber tratar de forma profissional. Compartilhar isso vai nos ajudar a aprender ainda mais a atender os cidadãos”, complementou Waldeli.

A gestora Aurea Frezarin por sua vez enfatizou que a Secretaria de Assistência Social conta com uma excelente equipe de técnicos engajados e dispostos a trabalhar para minimizar os problemas sociais em Costa Rica.

“É importante aperfeiçoarmos o atendimento em cada espaço, em cada equipamento da Assistência Social. Esta é uma política que tem se mostrado cada vez mais importante, e temos muitos exemplos do quanto ela já contribuiu na melhoria da qualidade da vida das pessoas que necessitam dela”, analisou a secretária Aurea Frezarin ao agradecer a receptividade que teve da nova equipe de trabalho.

Foto: Igor Santana – ASSECOM/PMCR

