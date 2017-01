Acidente em Rio Verde de MT ceifou a vida de duas pessoas

O condutor da motocicleta Honda Bros, placa de Rio Verde, José Adilson dos Santos, de 48 anos, morreu na hora do acidente, já Alessandra chegou a ser socorrida por uma equipe do Hospital Municipal da cidade e foi encaminhada para Campo Grande, no entanto, acabou vindo a óbito.

De acordo com informações policiais, a vítima pilotava uma motocicleta Honda Bros, placa de Rio Verde e levava a mulher na garupa, eles seguiam no sentido Sete Quedas/Rio Verde, quando houve a colisão frontal com o veículo Fiat Pálio que seguia no sentido contrário e era conduzido por Abgail Gutierrez, de 78 anos. O local a onde aconteceu o acidente fica numa curva.

Na colisão, a vítima que teve morte instantânea sofreu fraturas múltiplas pelo corpo, principalmente na perna esquerda que ficou praticamente dilacerada no acidente.

Coxim Agora

Comentários