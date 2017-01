Policia Prende agrotóxico que viria para Chapadão do Sul

A Polícia Militar Ambiental (PMA), após vistoriar um caminhão baú pertencente a uma empresa de Dourados (MS), constatou o transporte irregular de 6.396 quilos de agrotóxicos. O flagrante aconteceu neste sábado (21), próximo a Maracaju, na base de Vista Alegre.

Segundo os policiais, o caminhão fazia o trajeto de Dourados a Chapadão do Sul (MS). Não havia no veículo as identificações com símbolos, exigidos por regulamentação, de acordo com as normas técnicas e Legislação Ambiental para este tipo de transporte.

“O agrotóxico e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. O motorista e os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental, sujeitos à pena de três a seis meses de reclusão”, informou em nota a Polícia Militar Ambiental.

A empresa foi multada em R$ 55.538.

Fonte: Correio do Estado

