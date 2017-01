Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Os fluxos indicam um bom dia que se inicia para você. As pessoas à sua volta deverão colaborar bastante para a sua felicidade matrimonial, familiar ou mesmo amorosa. Você lucrará pelo esforço no trabalho e nos negócios que fizer.

TOURO Os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar importante e, por isso, enfrentará situações confusas ao ter que solucionar uma questão de grande importância. Conseguirá o que deseja, contando com as pessoas conhecidas e vizinhos.

GÊMEOS Saiba que você está sendo inimigo de si mesmo, não acreditando mais na sua mágica intuição, libertando-se de vez de toda uma estrutura mental ultrapassada que você insiste em cultivar. Estímulo positivo para a vida social e para o relacionamento com os amigos.

CÂNCER Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos, assim como o contato com o estrangeiro. Haverá continuidade no seu sucesso profissional. Você deverá agir no sentido de consolidar as conquistas feitas nos períodos anteriores.

LEÃO A carreira profissional atingirá um momento culminante de transformação e você poderá aproveitar as circunstâncias favoráveis para dar um salto em termos de progresso pessoal. Será importante usar de forma construtiva a energia que está disponível.

VIRGEM Restrições materiais, que o afligiam bastante poderão ser resolvidas, a menos em parte, devido ao apoio de amigos e de pessoas influentes. Desenvolvimento pleno de sua carreira profissional. Novas oportunidades se apresentarão.

LIBRA Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo, se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. Por outro lado, o fluxo será dos melhores para negócios relacionados com metais e materiais para construção.

ESCORPIÃO Alguém poderá lhe falar tentando tirar vantagem de um negócio. Esteja mentalmente preparado para exigir mais de pessoas individualistas, que pensam unicamente em si mesmas. Este é um de seus melhores períodos do ano. Seja prático e objetivo.

SAGITÁRIO Dia em que poderá lucrar pelos esforços que fizer no trabalho e em atividades comerciais e industriais. O dia promete ser movimentado, e você com uma vontade interior de expressar-se de modo harmonioso, evitando magoar as pessoas.

CAPRICÓRNIO Dias dos mais afortunados para você, mas desde que evite a indecisão. Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu crédito e reputação aumentem. No trabalho, você deve sobrecarregar-se de atividades.

AQUÁRIO O sol lhe promete um dia dos mais favoráveis. Fará bons negócios, bons planos com relação ao futuro, contatos pessoais, ótimas relações sociais, sentimentais e amorosa. Aproveite. Cuide da saúde e de seu dinheiro.

PEIXES Tendência a tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr bem para você neste dia. Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje se for necessário. Elevação mental.

Comentários