Costa Rica volta de São Paulo com duas derrotas em amistosos

A passagem do Costa Rica pelo Estado de São Paulo não trouxe bons resultados nos últimos amistosos do clube antes da estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Em confronto contra a Votuporanguense, na sexta-feira (20), a equipe foi derrotada por 3 a 1, enquanto na manhã deste sábado (21) o algoz foi o Olímpia, que venceu o time sul-mato-grossense por 1 a 0.

Fazendo rodar todos os 24 jogadores que compõe o elenco, o técnico Márcio Máximo adotou a tática de colocar uma equipe a cada tempo nas partidas, para que o elenco suportasse o curto espaço de tempo entre um jogo e outro.

No primeiro confronto, na cidade de Álvares Florence/SP, a Votuporanguense abriu o placar com Willyam, de cabeça, no primeiro tempo, e aumentou a vantagem na etapa final com Uálisson Picachu. Na metade final da partida, Adriano aproveitou rebote e diminuiu, porém, nos minutos finais, Douglas marcou de falta e deu números finais à partida. Já no jogo deste sábado, no estádio Maria Tereza Breda, em Olimpia, a equipe da casa venceu pelo placar mínimo.

O Costa Rica volta aos treinos na próxima segunda-feira (23), quando da sequência a preparação, tendo como principal foco da comissão técnica a correção das deficiências detectadas nos amistosos. A estreia do azulão no estadual está programada para o domingo (29), às 16h, no estádio Laertão, diante da Serc.

