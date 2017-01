Prefeito de Costa Rica participa de encontro com o Ministro da Saúde em Campo Grande

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa participou na tarde de quinta-feira, 19 de janeiro de 2017, em Campo Grande – MS, de um encontro com o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Durante o encontro que também contou com a presença do senador Waldemir Moka, da governadora em exercício Rose Modesto, do secretário de Estado de Saúde Nelson Tavares, do prefeito de Campo Grande Marcos Trad, entre outras autoridades, o ministro palestrou para prefeitos, vice-prefeitos, secretários de diversos municípios e representantes de instituições, que compareceram ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, oportunidade em que também tratou de assuntos sobre gestão na saúde.

Na ocasião, o ministro Ricardo Barros respondeu a cada um dos pedidos, se comprometendo em atender as demandas conforme elas forem sendo oficialmente apresentadas aos setores responsáveis. “Estamos fazendo economia, uma gestão austera, é claro que as demandas são muito grandes, mas Estado, Municípios e União podem financiar bem a saúde”, justificou.

Ainda durante o encontro, o ministro anunciou cerca de R$ 82,4 milhões para diversos serviços de saúde. Desse valor liberado, R$ 73,9 milhões serão direcionados para Campo Grande. R$ 14,5 milhões beneficiam serviços como leitos de UTI, SAMU, saúde bucal, rede de atenção às urgências e emergências, atenção psicossocial e custeio de serviços sociais e ambulatoriais voltados à assistência especializada de média e alta complexidade.

