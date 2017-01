Integrantes do CMDCA e Odebrecht Agroindustrial participam de palestra socioeducativa de Violência contra Crianças e Adolescentes

Orientadores do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – de Costa Rica – MS em parceria com a Odebrecht Agroindustrial realizaram no inicio deste mês de janeiro uma palestra socioeducativa com o tema Violência contra Crianças e Adolescentes para cerca de 150 funcionários da empresa.

“Durante o encontro foram abordados todos os tipos de violência sexual, exploração sexual e abuso sexual contra crianças e adolescentes que são vítimas de abusos e exploração sexual todos os dias. E o mais lamentável é que na maioria dos casos os abusadores são pessoas da própria família ou amigos próximos”, relatou a secretária Municipal de Assistência Social e primeira-dama Aurea Maria Frezarin Rosa.

A gestora também alerta que a melhor forma de prevenção é denunciando, seja por meio do Disque 100 telefone direto para denúncias deste teor, Conselho Tutelar (3247 1368), Delegacia de Polícia Civil (3247 1301), CMDCA (3247 7164) e/ou Ministério Público Estadual (3247 1660).

“Enfatizamos aos integrantes que estas violações acontecem em qualquer classe social, com meninos e meninas de qualquer idade, e na maioria das vezes em famílias cujos vínculos protetivos estão fragilizados”, complementou secretária Executiva dos Conselhos Municipais Soliane Anacleto Ulian.

Ainda segundo a secretária de Assistência Social, a palestra faz parte do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador – por meio do Programa de Bolsa de Qualificação Profissional.

Participaram da palestra conselheira Tutelar Maria Aparecida Gomes representando a instituição, da Odebrecht Agroindustrial o coordenador de Pessoas e Desenvolvimento José Wendel Soares da Silva e a assistente Social Eliane Martins dos Santos.

