Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Excesso de exigência para com as pessoas demasiadamente sensíveis. Cuidado com os inimigos ocultos. Não descuide da saúde. Acidentes podem acontecer se você abusar. Portanto, previna-se. Uma viagem inesperada poderá ser muito proveitosa.

TOURO Felicidade amorosa, sentimental e bastante sucesso em diversões e nas festividades onde comparecer, estão previstos para você neste dia. Bom relacionamento com os familiares e amigos. Hoje e um dia favorável para jogar em loterias.

GÊMEOS Bom fluxo astral para compra e venda de produtos para lavoura e agropecuária. Poderá, também, lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e da loteria. Será favorecido no campo amoroso e familiar.

CÂNCER Dia favorável para suas transações financeiras e para comprar ou vender bens móveis e imóveis. Terá êxito também ao tratar de assuntos sociais e no lançamento de novas ideias profissionais. Propício ao amor.

LEÃO Questões e disputas com empregados ou patrões deverão ser deixados de lado. Evite, também, que abusem de sua boa fé e procure neste dia ser ativo, enérgico e trabalhador. Saíra vencedor. Pode viajar.

VIRGEM Dia em que tudo correrá de acordo com seus planos. Os negócios deverão dar lucros, bem como o setor profissional pelos esforços que tem desenvolvido. Deve aproveitar o dia para uma abordagem mais prática da vida.

LIBRA Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar o máximo neste dia a fim de chegar ao auge de suas pretensões. Pode contar com o favor de todos. Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico.

ESCORPIÃO As questões financeiras estão oscilando durante este período. Procure conter os seus gastos. Poderá surgir bons negócios e você deverá ter uma reserva para não perdê-los e ainda recuperar possíveis perdas. Sucesso em pesquisas e na medicina.

SAGITÁRIO Quanto à saúde, faça todos os esforços para manter uma boa alimentação, e também procurando fazer sempre alguns exercícios leves para manter uma boa forma física e psíquica. Imponha um novo ritmo em suas atividades e ficará surpreso com os resultados.

CAPRICÓRNIO Se necessitar de alguém para ajudar você a solucionar problemas e negócios importantes, escolha-o com muito cuidado. Pense sempre positivo e nunca deixe de acreditar na sua capacidade de transformação.

AQUÁRIO Dia dos mais indicados para mudanças e para solicitar favores de personalidades políticas e militares. Bom fluxo para tratar de questões jurídicas e firmar contratos. Reserve sempre um tempo para meditar e refletir sobre a sua vida.

PEIXES Hoje, você estará com o espírito elevado, traduzindo isso em sua disposição para ser cortês, inteligente e lógico. Aproveite para tratar de assuntos que lhe interessam. Favorável aos jogos, sorteios, loteria e ao amor.

