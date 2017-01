Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

SOL NASCENTE

Tanaka comemora a notícia com Alice e afirma a Mieko que está livre para viver sua vida. Questionada por Loretta, Lenita assume que teve uma filha. Carol avisa que tem provas contra César. Ele promete se vingar de Sirlene e do filho se Carol abrir a boca. Geppina desconfia das insinuações de Loretta sobre as crianças abandonadas na maternidade em que trabalhava. César e Mario se enfrentam. Milena estranha a reação de Ralf ao falar sobre sua sobrinha Giuliana. Mocinha confronta Sinhá sobre a demissão de Wladimir da Arraial Pescados no passado.

ROCK STORY

Alex aceita participar do assalto à casa de Gui. Léo decide encerrar definitivamente o contrato com Lázaro. Diana diz que cuidará da carreira de Léo. Paçoca pede a Zac que arrume um emprego para ele na banda. Zac pede a Luizão que dê algo para Paçoca comer. Júlia entrega a foto do cofre do apartamento de Gui para Alex e dá as orientações para o assalto. Tom não gosta da presença de Paçoca na banda. Diana ameaça acabar com a carreira de Lázaro. Alex fica em choque ao ver Lorena com outro rapaz. Haroldo se emociona com a homenagem do filho e da banda 4.4. Gordo fica surpreso ao atender a ligação de Nicole no celular de Laila, convidando o casal para uma festa em Porto Alegre. A churrascaria é invadida por fãs adolescentes da banda 4.4.

A LEI DO AMOR

Tião ofende Marina, acreditando se tratar de Isabela, e lhe oferece dinheiro para sair do país. Antônio garante a Ruty Raquel e Gigi que viu Isabela. Mileide decide expulsar Jáder de casa, e Gledson e Robinson interferem. Ciro impede que Sílvia visite Vitória. Envergonhado, Gustavo se esconde de Salete e Wesley. Tião pede que Valdir investigue Marina. Salete promete a Suely que resgatará Gustavo. Augusto, Pedro e Helô convencem Vitória a fingir que não sabe sobre Ciro e Magnólia. Gigi pede que Marina confie nela. Fausto afirma que acabará com Magnólia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

QUERIDA INIMIGA

A GATA

CARINHA DE ANJO

NOVELA DA BAND

EZEL

Ali, Ezel e Cengiz vão à casa de Candir para tentar descobrir algo mais sobre Ramiz. Quando retornam ao carro, a jornalista foge. Meliah liga para Eysan e ela vai até a casa de Omer. Ali, Ezel e Cengiz se encontram com Ramiz no cassino.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

A TERRA PROMETIDA

