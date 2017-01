Coluna Roberto Costa

EFETIVO POLICIAL I – Todo e qualquer município, estado ou país, para oferecer segurança pública de qualidade, precisa dispor de efetivo calculado em um por cento da sua população.

**

EFETIVO POLICIAL II – Campo Grande, a maior das 79 cidades sul-mato-grossenses, com aproximadamente 900 mil habitantes, está muito longe de ostentar uma corporação com 9 mil policiais.

**

EFETIVO POLICIAL III – É pouco provável que Mato Grosso do Sul, com uma população de pouco mais de 2,6 milhões de habitantes, consiga aumentar seu contingente policial para 26 mil componentes.

**

EFETIVO POLICIAL IV – Em se tratando de Brasil, o sonho da segurança presente nos quatro cantos do país com um efetivo de 2,4 milhões de policiais, muito dificilmente será transformado em realidade.

**

PARADOXO – Mesmo não dispondo de material humano suficiente para coibir a criminalidade com eficácia absoluta, os presídios brasileiros estão abarrotados. O que prova que é possível fazer muito com menos.

**

MEDIEVAL – Por falta de espaço para abrigar novos prisioneiros e sem dispor de programas que possam assegurar sua reintegração à sociedade, os presídios se transformaram em terra sem lei.

**

INCONCLUSO – Por falta de iniciativa do governador Reinaldo Azambuja, Campo Grande está deixando de receber milhares de turísticas ao Aquário do Pantanal, que agora estão maravilhados com o projeto carioca.

**

ESTADO ATRATIVO I – Apesar da crise econômica e das perspectivas pouco otimistas para 2017, Mato Grosso do Sul mantém o crescimento da planta industrial com diversificação da matéria prima.

**

ESTADO ATRATIVO II – A previsão de investimento da agroindústria até 2018, de acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, é de R$ 36 bilhões.

**

ANSIOSO I – É como deve estar se sentindo o médico pediatra Paulo Siufi Neto (PMDB) para tomar assento na cadeira de deputado estadual no lugar do prefeito campo-grandense, Marquinhos Trad (PSD).

**

ANSIOSO II – Outro igualmente na mesma situação é o também peemedebista, Dr. Wilson Sami Saauma Ibrahim, suplente de Siufi na Câmara Municipal. Wilson Sami obteve nas urnas 2.608 votos.

**

HARMONIA – “Quando as partes cumprem com eficiência a divisão de responsabilidade o grande beneficiado é o povo”, observação feita pelo vereador Veterinário Francisco sobre a ação entre o Legislativo e o Executivo.

**

AUTOANÁLISE – Sou antipático, não tenho dinheiro, não comungo com atos espúrios, sou ético e transparente. Qual a chance de um candidato com perfil semelhante ser aclamado pelo povo através do voto?

**

PESOS E MEDIDAS – Em nome da ganância algumas indústrias diminuíram a metragem do papel toalha e o peso de quinhentos gramas para 370g de inúmeros produtos, porém não reduziram o preço para o consumidor.

**

TEXTO JUDAICO – “A ganância insaciável é um dos tristes fenômenos que apressam a autodestruição do homem.”

