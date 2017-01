Como não poderia faltar no início do ano, a aparição das tradicionais sucuris no córrego fazendinha aconteceu na manhã de ontem (19), um belo exemplar da espécie apareceu no local.

Como sempre o animal está chamando a atenção de quem passa, a serpente de tamanho médio provavelmente foi trazido pelo grande volume de chuvas dos últimos dias, e está percorrendo lentamente a extensão do córrego procurando caminho de volta a seu local de origem.

