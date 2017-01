Simbiose lança larvicida SphaerControl para combate ao mosquito da malária

A Simbiose anunciou o lançamento do larvicida SphaerControl para o combate ao mosquito da malária. Em entrevista, o coordenador de projetos da empresa brasileira, Francisco Noronha, explica o mecanismo de ação do produto, que é uma tecnologia biológica desenvolvida no Brasil com o objetivo de auxiliar no controle de mosquitos que causam milhares de mortes no País.

Agrolink – Qual é a indicação de uso do SphaerControl?

Francisco Noronha – É indicado no combate às larvas do mosquito doméstico tropical Culex quinquefasciatus, mais conhecido pelo nome popular de pernilongo ou muriçoca, que é uma verdadeira praga para os moradores das concentrações humanas nas regiões mais quentes das Américas, Ásia, África e Oceania. Põem seus ovos em valas negras, fossas, ralos, poços, latões, bebedouros de animais, latas e copos usados. Além de principal transmissor da filariose no Brasil, também é o vetor secundário do vírus Oropouche. SphaerControl também é indicado no controle às larvas do mosquito Anopheles sp , mais conhecido no Brasil como mosquito-prego, transmissor da malária para humanos, onde mais de um terço da população mundial corre o risco de adquirir esta doença devido a proliferação do mosquito. Segundo a OMS, em 2010 a malária afetou 219 milhões de pessoas no mundo, resultando em 600 mil mortes.

Agrolink – Qual é o método de ação do produto?

Francisco Noronha – O SphaerControl age por ingestão do produto, onde os cristais degradam o sistema digestivo da larva, pois o simples fato de usar inseticida não controla o mosquito, pois 80% dos mosquitos se encontram na forma larval. Matando as larvas, diminuímos a possibilidade de ter mosquitos.

Agrolink – Onde pode ser utilizado?

Francisco Noronha – O indicado é utilizá-lo através de gotejamento em potes, baldes (onde possam ser criadouros do mosquito) ou pulverizar toda superfície dos criadouros.

Agrolink – Como será a comercialização?

Francisco Noronha – SphaerControl será comercializado para controladores de pragas e Prefeituras, como venda especializada e na modalidade jardinagem amadora como venda livre. Esse é o segundo produto da Simbiose Saúde, onde temos o AedesControl contra larvas do mosquito Aedes aegypti.