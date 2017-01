Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento em parceria com os empreendedores locais realizam dia 1º de fevereiro a 15ª edição da Feira Rica

A Administração Municipal por meio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento em parceria com a Associação de Empreendedores de Costa Rica – MS realizam no próximo dia 1° de fevereiro de 2017 (primeira quarta-feira do mês) a 15ª edição da Feira Rica.

Conforme o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim neste mês a edição da Feira Rica será alusiva ao Costa Folia 2017 que será realizado no período de 24 a 28 de fevereiro. “Convidamos toda a população para prestigiar a 15ª edição da Feira Rica oportunidade em que também estaremos realizando a divulgação do carnaval”, enfatiza o gestor.

“A cada edição da Feira Rica constatamos que o projeto deu certo. Estamos crescendo a passos largos. Por isso é muito importante à participação da população, pois vários segmentos se unem no Mercado do Produtor para levar opções de compra, um pouco mais diversão, laser e gastronomia ao público que prestigia o espaço”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

A Feira Rica que é realizada sempre na primeira quarta-feira do mês oferece produtos e serviços dos mais variados seguimentos como Praça de Alimentação com espaço de lazer para as crianças; Confecção e Moda Adulto e Infantil; Cerimonial; Decoração; Eletrônicos; Semijoias e Bijuterias; Acessórios e Presentes; Tuppweware e Plásticos; Alumínios; Esmaltaria; Estética e Beleza; Cortinas e Persianas; Enxovais; Academia e Fitness; Construção Civil e Engenharia; Crochê e Bordados; Embutidos e Congelados; Paisagismos; Vasos Decorativos; Marketing e Propaganda, etc.

Assecom

