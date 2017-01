Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Você estará procurando uma expressão maior de beleza e um senso de expressão mais refinada, principalmente nos seus relacionamentos mais íntimos. Bom dia para tratar de assuntos financeiros e questões relacionadas com a justiça.

TOURO Bom dia para tratar com militares, políticos e pessoas ligadas à igreja. Muito bom, também, para abrir uma caderneta de poupança ou para solicitar empréstimo de dinheiro. Êxito profissional. Boa saúde.

GÊMEOS Alguma surpresa agradável no setor amoroso. Enfrente os problemas difíceis com tranquilidade e confiança em si. Evite iniciar novas amizades e confiar demasiadamente em pessoas estranhas.

CÂNCER Grande entusiasmo com o trabalho. Atitudes urgentes e decisivas poderão ser tomadas e, desde que as direcione de forma construtiva, serão fonte de bons resultados práticos e financeiros.

LEÃO Dia em que deverá tomar muito cuidado com escritos e ao assumir compromissos. Verifique antes suas condições. A saúde, nesta fase, necessita de maior atenção, bem como o campo profissional e social.

VIRGEM Será muito bem sucedido nos próximos dias. Os astros vão favorecê-lo em trabalhos de toda ordem. Cuidado com o amor à primeira vista. Confie em si e fará associações que trarão bons resultados. Pense positivo.

LIBRA Una-se aqueles que poderão tornar este dia alegre e feliz. Seja prudente com assuntos de dinheiro, principalmente antes do meio dia. A influência astral, para aventuras e especulações deve ser razoável. Amor e paixão, favoráveis.

ESCORPIÃO Muita habilidade literária, mente clara e penetrante e muita tendência aos assuntos elevados, estão previstos para você hoje, devido à benéfica influência da Lua. Procure ser mais racional, pelo menos neste período. Aproveite os pequenos prazeres que a vida a todo o momento nos oferece.

SAGITÁRIO Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício receberá em breve. Você está em seu melhor período para o convívio social.

CAPRICÓRNIO Pessoas amigas ou colegas poderão livrá-lo de embaraços financeiros neste dia, principalmente se forem do sexo oposto. Dê mais atenção à sua família. Prenúncio de uma viagem para o lugar onde nasceu ou viveu durante muito tempo.

AQUÁRIO Dia positivo que o beneficiará de modo decisivo. Notícias agradáveis. Não dê crédito a rumores e boatos que possam surgir. As oportunidades de progresso ajudarão você a encontrar uma pessoa peculiar, que poderá lhe completar profissionalmente.

PEIXES Com prudência e reserva você chegará onde deseja. Dia propício no plano profissional, financeiro e amoroso e também favorável para jogos, loteria e sorteios. Abuse de todos os seus encantos neste período, inclusive de seu lado mais poético.

