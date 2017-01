Fortenza Duo: Syngenta vai liberar tratamento de sementes na propriedade

A Syngenta prepara uma novidade para essa temporada: a liberação do tratamento de sementes com a utilização do inseticida Fortenza Duo “on farm”, ou seja, na própria fazenda. Até hoje, a empresa sempre direcionava seus produtos desse segmento para o tratamento industrial (TSI), realizado em Centros de Tratamentos de Sementes (CTS) ou Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS).

A novidade foi confirmada pela companhia durante o Safratec, realizado pela Cocamar essa semana em sua Unidade de Difusão Tecnológica (UDT), no município de Floresta, próximo a Maringá (PR). O Fortenza Duo foi a grande atração da Syngenta no evento, do qual a multinacional é patrocinadora.

O Fortenza Duo é a combinação dos produtos Fortenza 600 FS, Cruiser 350 FS e Maxim Advanced. De acordo com a fabricante, é “o mais poderoso tratamento de sementes contra as principais pragas que ameaçam as lavouras de soja, milho e algodão” e podem render, em média, 3 sacas a mais por hectare em comparação aos resultados das demais tecnologias disponíveis no mercado.

“O amplo espectro de controle de pragas proporcionado pela solução Fortenza Duo, aliado ao seu efeito residual prolongado, protege o estabelecimento da cultura e, consequentemente, viabiliza a maior expressão do potencial produtivo da lavoura. O lançamento de mais uma tecnologia focada na produtividade de culturas fundamentais para a agricultura brasileira, nos mantêm alinhados a um dos principais compromissos que assumimos em nosso Plano de Agricultura Sustentável”, afirma Murilo Fernandes, gerente de produtos Seedcare da Syngenta.

“Este lançamento foi desenhado justamente para atender às características da agricultura brasileira e tem sua eficiência comprovada com relação ao combate das principais pragas iniciais da soja, do milho e do algodão, como elasmo, helicoverpa, spodoptera, percevejo, entre várias outras”, conclui Murilo.