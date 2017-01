Floricultura BemMeQuer, reinaugura neste sábado sob nova direção e com muitas novidades

Acontece neste sábado 21, a reinauguração da Floricultura BemMeQuer, sob nova direção de Tatiane Frazoni, com um novo showroom, para melhor atender aos seus clientes.

A BemMeQuer, percebendo a necessidade de inovar, está trazendo novos produtos e novidades, para a população sul-chapadense.

Showroom

Um as novidades da Floricultura BemMeQuer, será o novo espaço da loja, com um Showroom, com novas opções de decorações, onde seus clientes ficaram atualizados com as novidades.

DECORAÇÕES

Agora, além de lindos arranjos naturais e artificiais, buquê de flores, presentes, a Floricultura BemMeQuer, está com a novidade de DECORAÇÕES, para casamentos, formaturas, aniversários, bodas de ouro, festa de 15 anos e eventos em geral.

Para os noivos, pensando na praticidade e conforto, A BemMeQuer, oferece aos noivos, descontos especiais na ornamentação da igreja e no buquê de noiva.

Perfumes

Outra opção na Floricultura será a linha de Perfumes, nacionais e importados para atender todos os seus clientes.

Chocolates de Gramados para a Páscoa

Buscando novas opções de melhor atender o seu cliente, a Floricultura BemMeQuer, é revendedora exclusivas da linha de Chocolates Florybal, da cidade de Gramados, para a sua Páscoa.

A BemMeQuer, tem agora também toda a linha de produtos da linha Aromas da Le-Jardin, da cidade de Gramados.

Venha conferir as novidades na Floricultura BemMeQuer, Situada na avenida oito, 1067, Centro, ao lado da sorveteria Spacile, telefone. 3562.2956

