Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara se vangloria por Gabriel, mas Joana diz que Giovane é quem pode representar a Forma no torneio. Ricardo termina o namoro com Tita e assume a paixão por Tânia. Krica decide marcar o batizado dos filhos sem falar com Cleyton. Joana agradece o apoio de Ricardo. Gabriel e Giovane se desentendem. Sula consegue um emprego no hostel. Joana viaja para visitar a avó no Ceará. Gabriel afirma a Bárbara que precisa ser o ‘Rei da Praia’. Bárbara sugere que Caio indique Giovane para representar a Forma no torneio de vôlei. Martinha procura Lucas.

SOL NASCENTE

Patrick e Damasceno sondam Mesquita sobre as atividades da Polícia Federal. Mesquita confessa que está interessado em Loretta. Mocinha se abala ao descobrir que Tanaka jamais cobrou a dívida de Wladimir. Alice é firme na reunião com a seguradora e garante a indenização financeira para a Arraial Pescados. Mario teme pela segurança de Alice. Carol aconselha Mario a se casar logo com Alice, e o rapaz desconfia do comportamento da ex-namorada. Alice finaliza a relação com os investidores e comemora a retomada de Arraial Pescados para sua família.

ROCK STORY

Diana acusa Gui de se afastar de Chiara por causa da gravidez de Júlia. Gordo demonstra a Laila que está insatisfeito com as desculpas da namorada. Marisa reclama de estar sustentando Alex. Júlia avisa a Gui que acredita que Alex aceitará participar de seu plano. Alex pede a William e Romildo que o protejam de uma possível armação. Gui conta a Chiara sobre a gravidez de Júlia. Nicolau convida os integrantes da 4.4 para o aniversário de 60 anos de Haroldo. Haroldo demonstra surpresa para Luizão ao constatar que a churrascaria está com problemas financeiros. Gordo avisa a Laila que ela foi convidada para um programa de televisão. Laila confessa a Syl que não resistiu às investidas de Jorginho. Yasmin e Léo descobrem que Néia e Lázaro se juntaram para boicotar o show do rapaz. Júlia se apavora ao ser abordada por Alex em sua casa.

A LEI DO AMOR

Vitória se desespera, foge, quase sofre um acidente e entra em trabalho de parto na rua. Ciro garante a Magnólia que não a ama mais. Vitória dá à luz e é levada para o hospital. Augusto afirma a Pedro que é o pai de Caio. Marina se aproxima de Ruty Raquel. Ciro insinua a Magnólia que Vitória, Pedro e Ana Luiza sabem de seu relacionamento. Edu visita Flávia. Jéssica impede que Wesley revele a Salete que encontrou Gustavo na cracolândia. Tião descobre que Laura tem uma filha. Augusto, Pedro, Ana Luiza e Helô confortam Vitória. Tião acredita que Marina é Isabela.

DOIS IRMÃOS

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro e Rubi se beijam. Ela se afasta, diz que está muito preocupada com a mãe e deixa claro que não mudou sua opinião sobre sua situação econômica. Alessandro diz que é muito paciente e que a fará mudar de opinião. Maribel comenta com Rubi que conversou com a madrinha de Heitor e que ela lhe garantiu que seu afilhado se casará com ela com ou sem a aprovação de Genaro. Maribel diz também que não comentou nada com Heitor para não aborrecê-lo. Rubi, sarcástica, diz a Maribel que ela tem muita sorte. Rubi diz a Alessandro que nunca voltará a ser sua namorada, pois está determinada a conseguir o que quer custe o que custar. Decepcionado, Alessandro responde que infelizmente se apaixonou por alguém que não vale a pena. Rubi faz Maribel acreditar que ela não se importa que Alessandro não tenha dinheiro e que só está chateada por ele ter lhe ocultado sua real situação financeira e que por isso nunca vai perdoá-lo. Marcos aconselha Alessandro a insistir com Rubi até que ela fique tão apaixonada que não consiga viver longe dele. Alessandro diz que ama Rubi e que jamais brincaria não ela. Márcia, irritada, diz a Rubi que espera que Alessandro se case com ela pois só assim deixará Maribel em paz.No jantar de noivado de Maribel e Heitor, Alessandro pede a Rubi que pelo menos disfarce seu mal humor, pois qualquer um diria que ela não deseja a felicidade do casal. Alessandro diz a Rubi que é muito hábil e por isso Maribel não percebeu que ela trocou o amor pelo dinheiro e acrescenta que sente muita pena do milionário que sucumbir a seus encantos. Cristina diz a Rubi que a ama muito e gostaria muito que se dessem bem. Rubi diz à irmã que deseja ter tudo que Maribel tem mas agora e não daqui há muitos anos quando estiver velha. Rubi procura Heitor. Alessandro, irritado, comenta com Marcos que não gostou nada da atitude de Rubi para com Heitor. Rubi, hipócrita, diz a Heitor que pretende lhe devolver até o último centavo o dinheiro que gastou pagando a conta do Hospital de sua mãe. Rubi, provocante, pede a Heitor que permita que fique perto dele para ajudá-lo no que for preciso.

QUERIDA INIMIGA

Helena oferece a Juliano uma oportunidade de fazer trabalhos para a televisão. Arthur planeja um novo negócio, revendendo vitaminas, e fala desse plano com Jaqueline. Paula planeja um encontro com Raimundo para irem ao cinema quando chega Greta e diz a Paula que Raimundo esteve em seu apartamento e rolou de tudo entre eles. Raimundo conta a Ernesto da armadilha que Greta armou. Ele afirma tê-la deixado assim que soube. Ele se surpreende que Paula não tenha comparecido ao encontro. Ivan e Betina fazem as pazes e decidem ser amigos depois que Lucia intervém para juntá-los. Juliano fala com Rose sobre a oportunidade de ser modelo, mas ela, por ciúme, espera que não lhe deem o trabalho. Rose pede permissão a Mônica para acompanhar Juliano, mas ela nega. Mônica se zanga e reclama de Rose com seu pai. Juliano consegue o trabalho, mas Rose morre de ciúmes e teme o assédio ao rapaz. Ernesto diz a Lorena que não pode ser seu amigo e ela o responde que não pode ser sua amante. Ernesto e Mônica acabam tomando umas a mais e terminam na cama de Ernesto. Amanhece e Ernesto acorda assustado, dizendo a Mônica que o ocorrido entre eles foi um grande erro. Ela fica possessa com essa afirmação de Ernesto. Lorena faz bolinhos para a Madre Trindade e também leva uns a Ernesto, para pedir-lhe perdão. Alonso pede a Florência que lute para vencer sua doença. Valeria descobre que tem que ir com Arthur a uma reunião no colégio de sua filha. Valéria avisa Arthur, mas ele está com Jaqueline e não a leva em conta. Arthur chega a seu escritório com Jaqueline e encontra Valéria esperando-o. Bárbara chega e insiste em ver Arthur a sós. Bárbara suplica a Arthur que lhe dê seu apoio e um pouco de carinho. Jaqueline os flagra aos beijos e o acusa de ser amante de Bárbara. Lorena finalmente consegue falar com madre Trindade sobre os dados do arquivo e descobre que foi encontrada abandonada em um lixão.

A GATA

O filho de Garibaldo e a filha de Virginia vão prestigiar a festa de aniversário dos filhos de Esmeralda e Paulo. Centavinho diz a sua filha, Virginia, que quando ela sair do colégio eles vão almoçar com sua avó. A menina diz que não quer, pois sua avó não a ama. Centavinho diz que Lorena tem um caráter difícil, mas a ama. Virginia responde que Lorena não ama nem ela e nem Letícia, pois só gosta de Paulinho. Carlos Horácio pergunta a seu pai porque não tem mãe. Garibaldo responde que algumas crianças não têm mãe, como ele e Virginia. O menino responde que a mãe de Virginia foi para o céu, e questiona o pai se a sua também foi. Esmeralda e Paulo encontram Inês pedindo esmola. Ao vê-los, ela insulta Esmeralda. Lorena não oculta seu amor por Paulinho, já a Letícia e Virginia trata com muita indiferença. Billy, Tony e Garibaldo conseguiram ter uma carreira profissional. Os três se lembram de Raí, que não teve a mesma sorte. Garibaldo diz aos amigos que Damião irá ajudar Raí a sair da prisão. Esmeralda se dá conta que Lorena não mudou e segue competindo com ela pelo amor de Paulinho. Mônica diz a Esmeralda que Paulo é como de sua família, assim lhe encantaria que fossem amigas. Ela convida Esmeralda para ir às compras.

CARINHA DE ANJO

Vitor combina com Madre Superiora de dar aulas de culinária no orfanato. Gustavo diz que precisa se divertir e chama Cristóvão para sair. Emilio e Juju tentam descobrir com quem sua mãe vai sair. Fabiana está muito triste com a saída de Cecília. Rosana chega ao restaurante e Peixoto diz que é seu aniversário. Conversando com as crianças, Fabiana deixa escapar que Cecília vai sair do colégio. Peixoto tenta beijar Rosana, que não gosta da atitude e sai. Madre Superiora confirma para as meninas a notícia da saída de Cecília. Todas as meninas ficam tristes e Dulce sai correndo. Escondida na sala de música, Dulce chora ao pensar que todos os que ela gosta a abandonam. Madre Superiora liga para Gustavo. Silvestre atende, diz que Gustavo não está e ela pede que ele retorne quando chegar. Fabiana encontra Dulce, que diz que não quer ver ninguém. Cecília vai até a sala de música e encontra Dulce dormindo. Dulce sonha com sua mãe e pergunta em voz alta se ela deixa seu pai se casar com Cecília. Cecília ouve. Dulce acorda e Cecília pede que ela volte ao quarto ao seu lado. Silvestre dá o recado a Gustavo, que liga para o colégio. A Madre conta a ele o que aconteceu e pede que busque Dulce para passar o final de semana com ele.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ali, Ezel e Cengiz invadem a casa de uma escritora que estuda Ramiz. Ezel recebe uma ligação de Ramiz. Meliah vai ao quarto de Muntaz, que pede para morrer e ficar com o filho.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio atira. Coronel Sebastião tenta contornar a situação. Joaquina é colocada no tronco. André e João planejam fugir. Malvina pede ajuda ao Comendador Almeida para salvar Joaquina. Gabriel volta para casa feliz. Leôncio quer que Isaura se entregue a ele em troca do perdão à Joaquina. Joaquina é castigada e o Comendador Almeida ordena que parem com as chibatadas. João cuida de Joaquina. André pede um beijo à Isaura. Malvina vasculha o armário de Leôncio que a pega em flagrante. Leôncio castiga André. Isaura encontra o dinheiro no armário de Leôncio. Leôncio prepara o ferro de marcar boi para queimar André.

A TERRA PROMETIDA

Salmon e Raabe, orgulhosos, mostram seu filho para Aruna e Josué. Josué pega o bebê e diz que ele se tornará um homem valente e forte. Triste, Mireu diz entender porque Ula nunca lhe deu uma chance e diz que Adonizedeque se encantou por ela. Orias diz perdoar Orebe. Jéssica fica triste ao saber do nascimento do filho de Salmon e Raabe. Josué procura Zareg e questiona a atitude de Bogotai no treinamento. Com cara de apaixonado, Iru consola Jéssica. Pedael aconselha Elias a agarrar logo Laís. Mireu descobre que Zareg e os nobres foram para Gilgal. Acsa admira Otniel. Maquir pede desculpas a Rune, que fica desconfiado. Iru avisa que trará uma convidada para o jantar. Samara diz a Tobias que a morte de Yana não pode passar daquela noite. Ele concorda, mas diz que precisa de ajuda para se vingar de Zaqueu. Eles se abraçam, cúmplices. Rune e Livana falam sobre a atitude de Maquir. Elias tenta beijar Laís e recebe um tapa. Samara vê a moça chegando nervosa na cozinha coletiva e se oferece para fazer um chá. Iru leva Jéssica para jantar em sua tenda, mas fica envergonhado com os mimos de seus familiares. Samara finge tropeçar e derruba água fervente em Laís. Ela se desculpa e diz que chamará Darda para ajudar. A curandeira vai socorrer a moça e Yana fica sozinha na tenda. Acsa se diverte com o constrangimento do irmão. Mireu consegue ver Zareg, Racal e Bogotai infiltrados entre os hebreus. Jogli repara no cananeu e alerta os demais, mas Mireu consegue fugir. Sorrateiro, Tobias entra na tenda de Darda para executar Yana. Ele percebe que ela está diante de uma tina de água lavando o rosto e empurra a cabeça de Yana. Ela começa a se afogar.

