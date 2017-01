Ao tentar manter relações com égua, homem leva coice e morre

Um homem morreu na última terça-feira (17) em uma propriedade rural, localizada entre Porto Vitória (PR) e Bituruna (PR), ao tentar manter relações sexuais com uma égua.

De acordo com informações, a potranca deu um coice fatal no homem. Ele morreu por consequência dos ferimentos. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o fato foi comunicado às autoridades policiais, que aguardam o laudo oficial, atestando as causas da morte.

O fato chocou pelo inusitado. Alguns moradores da região que preferiram não se identificar, classificaram a situação como aberração. Outros preferiram o silêncio, visto que a vítima era muito conhecida na região, mas não demonstraram consternação.

O fato foi registrado em Boletim de Ocorrência (B.O) pela Polícia Militar (27º BPM). A Polícia Civil (4ª SDP) abriu investigação para averiguar o caso.

