Vereadores esclarecem situação do NOTII em Chapadão do Sul

Os vereadores de Chapadão do Sul, vêm, neste momento, esclarecer que não são os responsáveis pela paralisação das atividades do NOTII (Núcleo de operações táticas e investigativas do interior) na cidade, uma vez que não cabe a esta Casa de Leis esta decisão.

Reforçam que a Câmara não tem competência para criar ou extinguir as atividades vinculadas ao NOTII. É necessário que se esclareça que os vereadores, em nenhum momento, foram contrários aos serviços prestados pelo grupo e nem sua atuação, apenas defendem que as ações do legislativo precisam ser realizadas com mais prudência neste início de mandato.

Segundo os vereadores, a Câmara está avaliando as necessidades do Município, bem como o valor investido para as atividades realizadas pelo NOTII. Posteriormente, haverá uma nova tratativa com o Prefeito Municipal e uma análise da possibilidade do financiamento do grupo com recursos provenientes da devolução do duodécimo.

Pontuaram, ainda, que a palavra final será do Executivo, pois é de competência dele o repasse da verba pública. Por fim, tendo em vista que o Município passa por uma reestruturação, a palavra final dos Legisladores foi de cautela com os gastos públicos.

Assessoria de Imprensa Câmara

