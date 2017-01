SERC mesmo com futuro indefinido continua se preparando para o estadual

A participação da equipe da SERC – Chapadão do Sul, no campeonato estadual deste ano, ainda não esta definida. Nesta tarde a nossa equipe de reportagem esteve no estádio, acompanhando os trabalhos da equipe e constatamos, que mais de 30 atletas estão trabalhando no elenco.

O presidente da SERC, João Felix, nos informou que o atual elenco é formado com atletas prata da casa e alguns que já tiveram passagem pela SERC e outros que vieram de outros clubes para a disputa do estadual.

Felix, adiantou que a participação da equipe no estadual ainda não está definida. Segundo ele, tudo vai depender da próxima segunda-feira, quando estará reunindo com o prefeito e vereadores, para definirem o repasse financeiro ao clube. Caso não haja o acordo, a equipe dificilmente disputara o campeonato.

Sobre os atletas que já estão treinando, Felix afirmou, que já existem um acordo de palavra e que eles estão cientes, que caso não há o repasse do município a equipe não vai participar do estadual.

