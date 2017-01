Reunião para apresentação do projeto Lote Urbanizado em Chapadão do Sul será dia 24

Neste mês de janeiro a equipe da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) realiza apresentações do projeto Lote Urbanizado nos municípios que aderiram em 2016 o programa. As visitas iniciaram-se na ultima quarta-feira (11) em Jaraguari e encerram-se no dia 26 de janeiro.

O projeto Lote Urbanizado, pertencente ao governo do Estado em parceria com o Município e o Cidadão, tem por finalidade atender famílias com renda de até cinco salários mínimos que não tenham sido beneficiadas em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal.

Como funciona

O município participa com o terreno e a assistência técnica, o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fileira de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da AGEHAB e, após passar pelo processo de seleção, os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.

O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses, ou seja dois anos, e somente poderá ser habitada após a conclusão da construção.

Em Chapadão do Sul uma reunião será realizada por técnicos da Secretaria Estadual de Habitação, no dia 24 de Janeiro de 2017 às 08:00 no Centro de Convivência do Idoso localizado na Avenida Goiás nº200, com o objetivo de divulgar os critérios de seleção aos interessados em construir sua própria casa.