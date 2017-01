Produtor rural procura a delegacia após ter novilha furtada, em Costa Rica

Um produtor rural, de 86 anos, procurou a delegacia para denunciar um furto de gado (abigeato), ocorrido na tarde desta terça-feira (17), numa fazenda próxima a rodovia MS 306, em Costa Rica.

A vítima relatou que ao percorrer as pastagens de sua propriedade em busca de uma novilha nelore, que faltava no reganho, encontrou rastros de sangue que passavam por baixo da cerca de divisa. O idoso continuou seguindo os traços e encontrou a carcaça do animal já nas margens da rodovia.

O pecuarista desconfia que a novilha tenha sido arrastada por um trator ou algum outro veículo, pois estava a aproximadamente 2 quilômetros de onde foi sacrificado.

O Furto foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

Victor Rodrigues-coximagora

