Polo Colégio Atenas/Unigranet abre inscrições para vestibular e amplia parceria

O Polo Colégio Atenas/Unigranet está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão. Agora as oportunidades para estudar em uma das melhores universidades de Mato Grosso do Sul e do Brasil aumentaram.

Como já havia sido anunciado, o Polo Colégio Atenas/Unigranet firmou parceria de convênio com o comércio e entidades de Chapadão do Sul e do Estado, para oferecer um desconto especial aos seus colaboradores, e dependentes legais, (marido, mulher ou filhos), para que tenham mais acessibilidade para conclusão do ensino superior.

Os colaboradores das empresas e entidades parceiras contam com desconto de 20% nas mensalidades, em qualquer dos cursos oferecidos pelo Atenas/Unigranet.

A parceira em Chapadão do Sul foi fechada com as seguintes empresas e entidades:

– SindCFCS (Sindicato dos Centro de Formação de Condutores do Estado do Mato Grosso do Sul)

– AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados)

– Supermercado Super Aurora;

– Supermercado Casbe;

– Supermercado Aliança;

– Supermercado Economia;

– Supermercado Valle.

– Usina Cerradinho Bio

– Usina IACO Agrícola

– Inviolável

– Lojas Gazin

– Colégio Atenas

A Unigranet de Chapadão do Sul oferece os seguintes cursos:

– Bacharelado: Administração, Ciências Contábeis e Teologia.

– Licenciatura: Pedagogia, Letras, Matemática, Geografia e História;

– Tecnólogos: Agronegócio, Analise de Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial, Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos, Turismo, Logística, Negócios Imobiliários e Produção Publicitária.

Para os interessados que queiram prestar o vestibular entrar em contato com a secretária da Unigran pelo telefone 67 3562-2243, ou inscrever-se pelo site www.vestibularunigran.com.br .

A prova do vestibular será no dia 28 janeiro às 13 horas (MS), no Polo Colégio Atenas, lolizado na Avenida Oito, esquina com a Rua Sete, no centro da cidade.

Assecom Unigrannet ChapadãodoSul

