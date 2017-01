Nesta sexta é feriado municipal em Paraíso das Águas; Dia do Padroeiro São Sebastião

Paraíso das Águas – MS – Nesta sexta-feira(20) é feriado municipal em Paraíso das Águas. Comemora-se o Dia do Padroeiro São Sebastião.

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 05 de maio de 2009, a Lei 3.663/2009, que inclui no Calendário Cívico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul a Festa de São Sebastião, realizada anualmente, no mês de janeiro, ainda quando Paraíso das Águas era Distrito de Costa Rica.

A Prefeitura de Paraíso das Águas decretou feriado municipal, por meio do Decreto nº 286 de 17 de janeiro de 2017, no Art. 1º decretando feriado municipal no dia 20/01/2017 em virtude de ser dia de comemoração ao Padroeiro do município.

A comunidade católica de Paraíso das Águas possui dois padroeiros: São Sebastião e São João Maria Batista Vianney (comemorado no dia 04 de agosto, porém não considerado feriado municipal).

De acordo com o pároco padre José Macedo, o padroeiro oficial que consta nos históricos da paróquia é na verdade São João Maria Batista Vianney, mas pelo fato da grande parte da comunidade católica preservar o respeito e a devoção ao São Sebastião, foi decidido manter os dois padroeiros da comunidade católica de Paraíso das Águas, cujas datas são comemoradas com festividades e missas especiais.

Para esta data comemorativa a Paróquia promove uma vasta programação festiva, que se inicia nesta quinta-feira(19), com a Santa Missa às 19h com Crisma e logo em seguida Quermesse. O bispo Dom Antonino da Diocese de Coxim (MS) já está na cidade para celebrar a Santa Missa e participar das festividades.

Esta será a última festividade organizada pelo pároco padre José Macedo, que está responsável da paróquia há exatos 4 anos [ele foi considerado o padre que mais permaneceu à frente da instituição na história de Paraíso], ele será substituido pelo padre Antônio Carlos Valentim de Oliveira de São Gabriel do Oeste. Macedo assumirá a paróquia de São Gabriel do Oeste no próximo dia 28 de janeiro.

DIA DE SÃO SEBASTIÃO

O Dia de São Sebastião é comemorado anualmente em 20 de janeiro.

São Sebastião é considerado o padroeiro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, sendo a data um feriado municipal para os cariocas.

A data é celebrada como uma festa litúrgica para a igreja católica, como uma homenagem à figura de um dos santos mais venerados e icônicos do cristianismo. São Sebastião é considerado o padroeiro dos atletas e militares.

Para a igreja ortodoxa, o Dia de São Sebastião é celebrado em 18 de dezembro.

Normalmente, as comemorações do Dia de São Sebastião reúnem diversos devotos em procissões e romarias pelas ruas das cidades.

História de São Sebastião

Existem algumas divergências sobre o local de nascimento de São Sebastião, no entanto a teoria mais aceita diz ter sido em Milão, na Itália.

São Sebastião defendeu os cristãos e a sua fé do imperador romano Diocleciano, sendo condenado a morte por desobedecer os comandos do imperador. Sebastião foi amarrado em uma árvore e alvejado com muitas flechas. Porém, não morreu, pois foi salvo por uma viúva chamada Irene que ajudou a curar todos os seus ferimentos.

Depois de recuperado, Sebastião voltou a enfrentar o imperador Diocleciano. Desta vez, foi condenado a ser açoitado até a morte.

São Sebastião morreu em 20 de janeiro de 288 d.C, sendo a data de sua morte escolhida pela igreja católica para homenagear o mártir pelas suas ações de coragem e fidelidade ao cristianismo.

Oração a São Sebastião

“Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e destes vossa vida em testemunho da Fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos: o ter, o poder e o prazer, que fazem viver sem Fé, sem Esperança e sem Caridade.

Protegei, com a vossa poderosa intercessão, os filhos desta Terra. Livrai-nos de toda Epidemia Corporal, Moral e Espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus, até o triunfo final. Amém”.

