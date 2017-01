Movimentação bancária da Prefeitura de Chapadão do Sul com Banco do Brasil está resolvida

O Secretário de Finanças e Planejamento de Chapadão do Sul, Itamar Mariani confirmou que a situação das contas da Prefeitura com o Banco do Brasil está resolvida.

Prefeitos reeleitos e os novos estão com um grande problema por falta de movimentação financeira e de análise das contas correntes. Milhares de prefeitos e secretários municipais se quer conseguiram retirar os extratos das contas correntes.

O Banco do Brasil decidiu, por medida de segurança, concentrar a análise dos cadastros dos gestores, de contas correntes das prefeituras e câmaras de vereadores, em São Paulo (SP). Essa medida seria para ajudar na segurança, se não fosse a burocracia imposta. Os documentos devem ser físico, ou seja, toda documentação deve ser encaminhada por malote e lá uma equipe analisa cada um deles.

O diretor do Banco do Brasil informou à CNM, Confederação Nacional dos Municípios que determinou o aumento da equipe de análise.

Ocorre que por força da constituição brasileira, os Prefeitos devem repassar o duodécimo para a Câmara de Vereadores no até o dia 20 de cada mês. O não cumprimento do prazo pode incorrer o Prefeito em improbidade administrativa.

De acordo com Itamar Mariani, nesta quarta-feira, toda a parte de movimentação bancária da Prefeitura, junto ao Banco do Brasil, foi regularizada, e agora está tomando conhecimento da situação financeira das contas para regularizar repasses e pagamentos.

Assecom PMCS

