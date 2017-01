Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus bens pessoais. Desenvolvimento de uma nova situação financeira. Aumento da confiança em si mesmo, graças a solução de alguns conflitos interiores.

TOURO Você poderá iniciar um novo empreendimento ou de alguma forma, melhorar a qualidade e aumentar o seu prestígio no seu trabalho. Período harmonioso na vida social e na relação com os amigos. No amor, uma nova fase estará sendo vivenciada mas não se precipite; espere o tempo certo para novos acontecimentos.

GÊMEOS Sua natividade astral estará sendo beneficiada neste dia. Presságios benéficos para as amizades, os contatos com o sexo oposto e o auxílio de avós e sogros. Ótimo para questões artísticas e publicidade.

CÂNCER Dia benéfico. Pessoas conhecidas, deverão ajudá-lo a ganhar dinheiro. Fará novas e úteis amizades com seus familiares. Una-se aqueles que poderão tornar este período alegre e feliz. Seja prudente com assuntos de dinheiro.

LEÃO Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Ótimo para tratar de seu casamento e do trabalho. Contudo, a fase não lhe será das melhores, principalmente no que se refere ao dinheiro e sua saúde.

VIRGEM Dia propício. Disposição física e mental favorecidas. O contato com pessoas conhecidas, vizinhos e pessoas amigas, trará compensadoras vantagens principalmente no que se refira ao dinheiro ou à sua profissão.

LIBRA Neste dia, você poderá enfrentar alguns pequenos obstáculos e oposições inesperadas. Com o auxílio de amigos, parentes, colegas e vizinhos poderá contorná-los. Evite atitudes agressivas. Deixe de lado o ciúme e espere boas notícias.

ESCORPIÃO Não confie demais em subordinados e em estranhos. A evolução da personalidade será evidente. Pode confiar na sua intuição para descobrir o que há de errado junto à pessoa amada. No trabalho procure não protelar serviços atrasados.

SAGITÁRIO As perspectivas no campo financeiro são satisfatórias e há possibilidades de lucros inesperados. Lance mão de toda sua criatividade para alcançar os seu objetivos. Cuidado com prejuízos causados por empregados ou sócios.

CAPRICÓRNIO A sua preocupação maior, estará em canalizar as suas energias no sentido de um maior refinamento e modificação no ambiente em que vive, ou mesmo nos seus relacionamentos pessoais. Conte apenas com você mesmo.

AQUÁRIO Hoje é um dia bom para você. Vai progredir no campo profissional e financeiro. O amor também está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em sua carreira, seja artística, pública ou cultural deve ser aproveitada.

PEIXES Há indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo. A partir de hoje você estará se encaminhando para um período bem melhor em relação ao trabalho

