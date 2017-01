Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana insiste que Léo melhorou após frequentar a academia e sugere que Mauro procure Andrea. Jabá, Juliana, Júnior e Lucas convencem Martinha a voltar para a escola. Mauro revela a Joana que Léo não precisará de cirurgia. Joana insinua que Júnior pode entrar na Justiça contra Stella. Mauro decide manter a sociedade com Ricardo. A pedido de Rômulo, Krica e Cleyton despejam Clara. Stella pede desculpas a Joana e Júnior, e Mauro insiste para que a menina permaneça na academia. Joana desiste de voltar para Morro Branco. Gabriel revela a Giovane sobre o torneio de vôlei que definirá quem é o ‘Rei da Praia’.

SOL NASCENTE

Mario decide investigar a vida de César. César diz para Alice que deixará Arraial por causa de seu amor por ela. Milena insiste para Loretta pedir desculpas a Nanda. Alice e Yumi comemoram a felicidade de seus relacionamentos amorosos. Nanda e Peppino reatam o namoro. Mieko confessa a Yumi que está amando Damasceno. Sinhá castiga João Amaro e recompensa César por seu ódio a Alice. César e João Amaro explicam para Sinhá como farão para Alice ser incriminada por lavagem de dinheiro.

ROCK STORY

Júlia tenta convencer Alex a aceitar sua proposta dizendo que precisa do dinheiro para fugir do Brasil. Lázaro pede a Léo que reconsidere sua demissão. Os amigos de JF o criticam por ficar com Lia. Lorena conta a Alex que perdeu o emprego e a casa onde morava. JF promete a Nicolau que não ficará com mais ninguém além de Luana. Néia discute com Lázaro e Ramon. Zac mente para Gui e diz que não dá mais aulas para Yasmin. Alex não acredita em Júlia e se nega a participar do roubo. Júlia oferece dinheiro a Alex. Néia pede ajuda a Diana para convencer o filho a perdoá-la. Chiara reclama com a mãe que o pai não a deixa dormir em sua casa. Laila engana Gordo com Jorginho. Diana descobre que Júlia está grávida ao flagrar Edith dando um presente para o bebê.

A LEI DO AMOR

Vitória se desespera com a chegada de Ciro, que finge não a conhecer diante de Sílvia. Laura chega ao Brasil. Ciro arma para que Vitória o flagre com Magnólia. Antônio vê Marina e acredita que se trata de Isabela. Tião insinua que Laura acabará desejando permanecer no Brasil. Ciro marca um encontro com Magnólia. Luciane desconfia da saída de Magnólia. Fausto, Pedro e Ana Luiza registram, através das câmeras escondidas, o encontro amoroso entre Ciro e Magnólia. Vitória vai à casa do ex-marido e descobre que a amante de Ciro é sua mãe.

DOIS IRMÃOS

NOVELAS DO SBT

RUBI

Artur finalmente concorda com o casamento de Heitor e Maribel. Alessandro está a ponto de fazer amor com Rubi, mas ela diz que só se entregará para o homem que se case com ela. Artur diz a Rubi que Alessandro, apesar de não ter dinheiro, conseguiu estudar na melhor universidade de Nova Iorque graças a uma bolsa. Rubi, furiosa, procura Alessandro e lhe dá uma bofetada. Inconformada com a situação econômica do rapaz ela exige uma explicação por não ter lhe dito a verdade e diz que apesar de estar apaixonada por ele jamais se casaria com um homem pobre. Rosário recrimina Rubi por ter terminado seu namoro com Alessandro e pergunta que tipo de mulher ela é que não dá valor aos sentimentos. A conversa com Rubi deixa Rosário nervosa e ela desmaia. Heitor socorre a mãe de Rubi e a tranqüiliza. Rubi abraça Heitor e Alessandro os surpreende. Rubi diz a Heitor que nunca se sentiu tão apoiada, agradece e lhe dá um beijo no rosto. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele como médico. Maribel oferece a Rubi seu apoio moral e financeiro. Rosário, já consciente, recrimina Alessandro por ter enganado sua filha fazendo com que acreditasse que era um homem rico. Ele diz que nunca a enganou, que tudo não passou de um mal entendido. Rubi diz a Cristina que Heitor pagou todos os gastos e que não deve bancar a orgulhosa querendo assumir compromissos que vão além de suas posses. Maribel comenta com a amiga que os padrinhos de Heitor não só a aceitam como gostam muito dela. Rubi, mal intencionada, diz que dona Elisa sim gosta dela mas que Genaro não aceita que o afilhado se case com uma aleijada. Depois de destilar seu veneno Rubi, hipócrita, pede a Maribel que não comente com ninguém o que acaba de lhe contar pois a deixaria mal com o Alessandro. Marcos diz a Cristina que precisam ter muito cuidado com a saúde de sua mãe pois a pressão alta pode provocar um derrame cerebral. Maribel pergunta a Elisa se Genaro a considera uma aleijada. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele para o que precisar e os dois se beijam

QUERIDA INIMIGA

O advogado Mandariaga visita Bruno na clínica e o leva uma pasta cheia de dinheiro, que é apenas 20% do que acertou com Hortência. Porém, existe uma condição: que se case com Diana ainda naquele mês. Bruno está certo de que não haverá problema e Diana não irá se opor. Omar e Zulema não estão de acordo com a rapidez nessa união. Silvia leva Gina ao apartamento de Ernesto e o pede que fique com ela, pois não tem com quem deixá-la. Ernesto a leva ao restaurante onde Lorena a vê e pergunta quem é. Ele responde que é sua filha, mas desmente em seguida. Mônica se queixa com Raimundo, dizendo que o restaurante irá se transformar em uma baderna. Na clínica de Alonso, ele tenta convencer Florência que chame sua madrinha para que a acompanhe, mas ela diz que não pode fazer isso, pois a senhora morreria se soubesse que ela tem leucemia. Alonso abraça Florência emocionado, neste momento chega Sara, que reclama com Alonso aos gritos. Noemi chama Bruno para avisar-lhe que recebeu queixas de alguns pacientes quanto a sua falta de atenção. Bruno se defende como pode. Lalo chega a São Martin e dá de cara com Cipriano. Mais tarde, Sara pergunta se alguma pessoa o viu na cidade. Lalo responde que é um profissional. Lalo vai ao orfanato, entra no escritório da madre superiora e coloca os documentos falsificados de Sara e Lorena no arquivo. A madre Carmelita procura os documentos posteriormente e se surpreende ao encontrá-los, pois eles estavam desaparecidos. Lorena e Rose estão no restaurante quando Sara e Alonso chegam para jantar e se sentam em uma mesa que está sob responsabilidade de Lorena. Rose sugere que ela mesma os atenda, mas Lorena não aceita e comenta que não deixará que Sara a humilhe, como seguramente é sua intenção. Lorena vai até a mesa e diz que ela os atenderá. Alonso quer ir embora, mas Sara se nega. Ernesto chama Lorena, a abraça e beija na bochecha. Alonso obriga Sara a sair dali. Madre Superiora é convocada para ir a capital e apresentar o documento que supostamente Hortência assinou ao entregar a recém nascida ao orfanato. Lorena tem uma ideia para unir novamente Juliano e Rose. Rose não sabe nada do plano, e quando Juliano se ajoelha diante dela e roga para que ela não vá ela pergunta onde ele pensa que ela vai para estar agarrado a suas pernas. Juliano diz que a ama. Rose agradece o milagre a Santo Antônio e eles se beijam. Zulema agradece Lorena pela informação da assinatura de Hortência no documento do orfanato. Lorena diz que duvida que encontrem algo no orfanato, pois a Madre já havia revirado tudo e não encontrou nada. Quando a madre se apresenta no ministério público, diz que soube por Lorena que a Madre Assunção tinha dito que quem a entregou no orfanato foi sua avó. Ela ainda diz que a política do orfanato é nunca revelar a origem de nenhuma das meninas, mas a madre Assunção deve ter tido um motivo muito forte para fazê-lo. O ministério recebe o documento sem o nome ou a assinatura de Hortência.

A GATA

Esmeralda diz a Perla e a Jacira que Virginia engravidou, apesar de todas as indicações do médico. Perla diz que a entende, porque mesmo correndo risco de morte, quer deixar uma parte sua nesse mundo. Garibaldo diz ao Silencioso que Inês se recusa a casar-se com ele. Silencioso diz que vai falar com Pedro, e está certo que ele irá fazer algo. Garibaldo pede a Silencioso que o ensine a se portar como um homem fino, assim como ele fez com Esmeralda. O Silencioso responde que ele é um bom rapaz, e garante que seu filho estará orgulhoso do pai que terá. Edgar se sente atraído por Gisele e está decidido a curar sua loucura. Pedro diz a Garibaldo e Silencioso que se Inês pensa em entregar seu filho a um casal com dinheiro, tem um plano que espera funcionar. Esmeralda se gradua na universidade e agradece o apoio de seus pais, de seu esposo, de seus filhos e dos amigos. Esmeralda, Paulo e um engenheiro analisam os planos para construir casas para os habitantes do lixão, assim como uma escola e áreas desportivas.

CARINHA DE ANJO

Emilio tenta ler uma notícia no tablet e pede que sua mãe o ajude. A notícia fala sobre Flávio ter saído da prisão. Estefânia conta a Gustavo que Dulce organizou uma manifestação em apoio a Irmã Cecília. Padre Gabriel diz a Gustavo que ele é o motivo que fez Cecília ir pra longe. Rosana pede que Emilio não conte pra ninguém que ele tirou a foto do laptop de Flávio. Dulce sonha com Teresa e diz que gostaria de ajudar Cecília. Teresa diz que os adultos são responsáveis por suas próprias vidas. Haydee diz a Nicole que se aproximará do delegado para que Flávio não volte pra cadeia. Madre Superiora diz a Cecília que será muito difícil vê-la ir embora. Gustavo vai ao orfanato e diz a Madre Superiora que Cecília é uma referência pra sua filha. A Madre diz se questionar se Gustavo está pensando em sua filha ou em si mesmo. Diana conta a Cecília que Nicole procurou por ela. Rosana aceita sair para jantar com o delegado. Haydee vai visitar o delegado e começa a mimá-lo. Ele se esquiva. Gustavo chega nervoso ao escritório. Gustavo diz a Cristóvão que não se conforma com a transferência de Cecília.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel se encontra com Eysan e Ali e planejam afastar Cengiz deles. Ali mostra para Tefik as fotos que Ramiz mandou. Cengiz se encontra com Ali e Ezel chega. Tefik conversa com Ramiz. Muntaz foge de casa. Ezel vai ao encontro de Ramiz.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Gertrudes morre ao lado do Comendador Almeida e Isaura. Malvina jura libertar Isaura. Capangas roubam todo o dinheiro de Miguel. Miguel vai até a fazenda dizer a Isaura que foi roubado. Dr. Paulo examina Miguel. Conde Campos diz que Tomásia o enganou e pede separação. Joaquina fala para João que sabe quem roubou Miguel. Joaquina e João procuram o dinheiro de Miguel no quarto de Leôncio que os flagra e os ameaça. Coronel Sebastião consola Comendador Almeida. Helena pergunta ao Coronel Sebastião se Rosa é sua irmã. Sebastião manda Rosa parar de dizer que é sua filha. Tomásia pede desculpas ao Conde Campos. Almeida discute com Leôncio. Belchior conta a André como sua mãe morreu. Joaquina diz a Miguel que foi Leôncio que roubou o dinheiro. Gabriel se encontra com Helena. Gertrudes é enterrada. Francisco surpreende André perto do quarto de Leôncio. André diz a Francisco que procura o dinheiro de Miguel. Francisco e André brigam. Ouve-se um tiro. Helena encontra Gabriel. André é colocado na prisão. Tomásia e Gioconda se lamentam. Miguel promete que vai recuperar o dinheiro roubado. Francisco conta a Leôncio que prendeu André. Rosa promete que vai ajudar no romance de Gabriel e Helena. Leôncio aponta a arma para Miguel. Comendador Almeida sofre com a morte de Gertrudes. Leôncio quer atirar em Miguel e ordena que Isaura saia da frente. Conde Campos faz juras de amor à Tomásia. Para salvar Miguel, Joaquina conta que foi ela que viu Leôncio receber o dinheiro. Leôncio manda Joaquina para o tronco.

A TERRA PROMETIDA

Salmon leva Raabe às pressas para a tenda deles e diz que vai chamar Darda. A curandeira, Chaia e Yana tentam fazer o parto. Raabe sente muita dor e grita. Darda avisa à Yana que será um parto muito difícil. Zaqueu relata o acontecido no treinamento para Josué e Calebe. O arqueiro avisa que Bogotai foi muito agressivo e quase machucou Otniel. Josué pede que ele fique de olho no estrangeiro. Aruna chega e diz que o bebê de Raabe e Salmon está nascendo. Mireu e Adonizedeque ficam pasmos diante dos reis que reconheceram Ula como rainha. Lina diz que não há dúvidas que Ula é a rainha de Ai. Adonizedeque pede que o general prepare o palácio para receber a rainha e suas histórias. Ele pega a mão de Ula e a beija delicadamente. Mireu fica com ciúmes. Josué e Aruna chegam até a tenda de Salmon, que espera por notícias do parto. Aruna e Yana incentivam Raabe, enquanto Darda e Chaia tentam fazer o parto. O bebê não nasce e Raabe começa a perder os sentidos. Ela grita de dor e pede ajuda a Deus. Amparado por Josué, Salmon se emociona ao ouvir o choro da criança. O guerreiro dá o nome ao filho de Boaz. Orias ampara Milah. Um leproso avisa que Orebe está muito mal. Em conversa com Léia, Samara diz que é preciso tirar a vida de Yana. Léia proíbe que os filhos façam algo contra a mãe de Aruna. Haniel permanece tomando banho por horas. Léia conta a Samara que tentou matar Yana há anos atrás e sempre achou que ela tivesse morrido. Samara diz que pode terminar o serviço mal feito e Léia diz que sentiu alívio quando Yana voltou, pois carregou essa culpa por muito tempo. Samara diz que a mãe pode considerá-la morta, Léia fica pasma.

