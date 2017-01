AGROESTE apresentou a variedade AS 3680 com média de produção de 80 sacas de soja

A AGROESTE, realizou na fazenda Gávea, dia de Campo Lançamento da Variedade de Soja: AS 3680 IPRO, com meta de produção acima de 75 sacas por hectares.

Durante o Dia de Campo, o Representante Comercial da AGROESTE, Nogueira, apresentou a variedade AS 3680 IPRO, plantada em duas áreas comerciais, sendo uma sobre palhada de Nabo e outra de Sorgo.

A variedade de soja AS 3680 IPRO, é uma variedade ideal para abertura de plantio, final de setembro a meados de outubro e possui Precocidade, Sanidade e Potencial Produtivo.

Na área plantada em 25/09/2016 sobre palhada nabo forrageiro, já em colheita, a média de produção é de 72 sacas de soja por hectare, com 105 dias após o plantio. Vale ressaltar que é a primeira área de soja colhida no município nessa safra.

Já na área ao lado com a mesma variedade, plantada em 05/10/2016 sobre palhada de sorgo, a previsão é de mais de 80 sacas por hectare.

Outra característica da AS 3680 é o sistema de engalhamento e alta quantidade de vargem em média de 80 vargem por pés.

Segundo o Eng. Agrônomo Paulo Buzolin, responsável pela Fazenda, além das qualidades da nova variedade AS 3680 IPRO, o manejo utilizado antes do plantio da soja, aplicação de TRICHODERMIL + EQUI-SOLO, na palhada do sorgo mostrou um resultado surpreendente, onde a lavoura de soja apresenta uniformidade de plantas, sistema radicular mais vigoroso, e maior número de vagens por planta, quando comparado a área testemunha sem os produtos.

Para maiores informações e visita aos campos para conhecer a nova variedade, podem entrar em contato com NOGUEIRA AGROESTE – 67 99668-6659

