30 bombeiros morreram em desabamento de prédio no Teerã

Um edifício de 15 andares no qual dezenas de bombeiros tentavam apagar um incêndio desabou nesta quinta-feira (19) em Teerã. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Trinta bombeiros morreram, de acordo com a Associated Press, citando a TV estatal. As imagens do colapso do prédio foram transmitidas ao vivo pela televisão pública iraniana.