SIG de Costa Rica recupera moto furtada no último domingo

Termina com sucesso a busca por mais um bem furtado na cidade de Costa Rica. No ultimo domingo, nossa redação informou que uma moto havia sido levada de dentro da casa do proprietário.

Ontem, dia 17, a Policia Civil, composta por Braga, responsável pelo Setor de Investigação do Sig (Serviço de Investigação Geral) e com apoio do Policial Civil Paulo Humberto, conseguiram apreender um suspeito pelo furto do veiculo.

O suspeito, de codinome Mãozinha, de 18 anos, foi interrogado e levou os policiais até um canavial na MS 306 onde se encontrava a moto. De acordo com os policiais que atenderam o caso, ele alegou que adquiriu a moto de outra pessoa. Mas devido a sua várias passagens pela Policia em Camapuã, as autoridades acreditam que ele seja o responsável pelo crime.

A Policia Civil informou que Mãozinha reside na cidade de Costa Rica a pouco tempo e será indiciado temporariamente pelo crime de Receptação (com reclusão de 1 a 4 anos) até a policia investigar mais informações sobre o crime, visto que ele pode ter atuado sozinho. Nesse caso, a pena será para furto/roubo.

O SIG de Costa Rica vem agindo em combate ao crime e sempre pede a colaboração de toda a população que possa denunciar qualquer caso de violência, roubo e outras atividades ilícitas que ocorram na cidade e região.

O suspeito está preso e aguarda as medidas da justiça. A moto será devolvida ao seu dono.

Entenda o caso

De acordo com boletim de ocorrência prestado pela vitima, o jovem Diego Junio Cini, de 21 anos, a sua motocicleta da marca Honda CG 125 Titan KS de cor preta, anos 2004, placa HAF-7421 estava estacionada na varanda de sua residência. Quando foi pegar o veículo para sair pela manhã, notou que alguém havia invadido o local e furtado o moto.

Segundo Diego, o veiculo estava destravado e com o tanque cheio de combustível. Apesar da casa da vitima ser murada nas laterais, na frente não existe qualquer muro que impeça a entrada de pessoas.



Fonte: Policia Civil de Costa Rica

