Processo seletivo para contratação de professor temporário acontece nesta quinta-feira em Paraíso das Águas

Será realizado nesta terça-feira, dia 19 de janeiro, o processo seletivo para a contratação de professor temporário para as escolas municipais de Paraíso das Águas.

As provas acontecerão a partir das 17 horas na Escola Municipal Professora Lizete Rivelli Alpe- Polo, localizada na Rua Onofre Garcia de Souza, 266, Centro.

Os candidatos deverão estar no local da prova com no mínimo 30(trinta) minutos de antecedência, munidos com documento pessoal (identidade com foto).

O edital do processo seletivo(na íntegra) foi publicado dia 22 de dezembro de 2016 no Diário Oficial do município.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários