Paraíso das Águas: caminhão roubado em Goiás é encontrado abandonado pegando fogo na BR 060

Por volta das 04h30 da manhã desta quarta-feira(18), o 7º subgrupamento independente de Corpo de Bombeiros Militar de Chapadão do Sul (MS), foi acionado por um funcionário da Usina Iaco, que um caminhão estava pegando fogo às margens da rodovia BR 060, a 5 quilômetros de Paraíso das Águas, sentido Chapadão do Sul.

Segundo informações dos bombeiros que atenderam a ocorrência, ao chegar no local constataram um caminhão Ford Cargo placas IQW-6325 de Quirinópolis (GO), sem carrocerias, completamente incendiado e sem a presença do motorista no local, somente a testemunha que acionou o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros utilizaram o caminhão de combate ao incêndio Scania 113 (ATR 06) para combater as chamas.

Até o momento não há identificação do condutor do veículo e a ausência do motorista no local causou estranheza aos bombeiros que atenderam a ocorrência. Logo veio a informação que o veículo foi roubado em Goiás.

