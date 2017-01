Fundação Chapadão realiza treinamento sobre manejo de ferrugem da soja em Goiás e Minas Gerais

Em visita as cidades de Jatai, Rio Verde, Palmeira de Goiás e Formosa em Goiás e Buritis e Unai em Minas Gerais, no período de 09 a 13, o Diretor executivo e pesquisador da Fundação Chapadão, Edson Borges, a convite da empresa Syngenta, esteve mostrando como é feito o manejo de doenças de soja a mais de 210 produtores rurais, consultores de vendas e de cooperativas. As palestras apresentaram práticas de manejo e controle das doenças que atacam a cultura da soja em especial a Septoria, o Oidio, o Mofo branco, a Ferrugem e a Mancha alvo, doenças que efetivamente ocorrem na cultura da soja, naquela região.

A metodologia de manejo apresentada por Borges é baseada no monitoramento das lavouras de soja objetivando promover a diagnose da doença e seus sintomas iniciais, em cada micro região, a fim de proceder o manejo em conjunto por toda região monitorada, levando sempre em conta o estágio de desenvolvimento da lavoura, devido a diferentes épocas de plantio, e, com suas formas de desenvolvimento. As plantas com crescimento determinado, isto é, elas sessam seu crescimento a partir do florescimento, e, as com crescimento indeterminado, estas começam a florescer mais cedo e permanecem crescendo até a fase de enchimento de grãos. E para cada uma deve se proceder formas de manejo distinta.

O presidente da Fundação Adriano Loeff, afirma que isto é compartilhamento de conhecimento, sendo este os princípios definidos pela entidade em busca do bem estar de todos os produtores rurais, não importa se associado a Fundação Chapadão ou não.

