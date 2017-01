Em Campo Grande, prefeito solicita viatura para polícia de Alcinópolis

Saúde, segurança pública e infraestrutura foram algumas das pautas discutidas pelo prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva (DEM), ao cumprir agenda de trabalho importante na capital sul-mato-grossense.

Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Dalmy esteve com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, solicitando a aquisição de uma viatura para guarnecer a polícia de Alcinópolis.

“A minha solicitação se justifica para que a polícia de nossa cidade tenha melhor condição de trabalho e possa proteger a população com mais qualidade, visto que com a pavimentação da BR-359 e BR-436, Alcinópolis virou rota de tráfico e contrabando”, explicou o prefeito.

Em dezembro de 2016 aconteceu a 3º etapa do programa “MS Mais Seguro”, onde 26 municípios receberam ao todo 85 viaturas quatro rodas, mas Alcinópolis novamente não foi contemplado. “Agora o secretário me garantiu que até abril deste ano nosso município receberá uma viatura zero quilômetro”, explicou Dalmy.

Participaram do encontro o secretário adjunto da Sejusp, delegado Antônio Carlos Videira, e o assessor parlamentar Marquito.