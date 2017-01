Costa Rica sediará o II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira

Com apoio do Governo Municipal, a Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento Centro-Oeste – por meio do Ministério da Integração Nacional realiza nos dias 27 e 28 de janeiro, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, em Costa Rica – MS, o II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira.

Com o tema “O papel da Sudeco no desenvolvimento do Centro-Oeste” o evento também conta o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal de Vereadores, FAEMS – – Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul, ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica, Fazenda 3R, Sindicato Rural de Costa Rica e Sebrae/MS – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul.

O II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira terá início na sexta-feira, 27 de janeiro de 2017, a partir das 13h30 com encerramento previsto para as 17h30. O evento segue no sábado, com início previsto às 8h. Em breve estaremos divulgando a programação completa.

Conforme a organização do II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira, entre as autoridades convidadas já confirmaram presença o senador da República por Mato Grosso do Sul Waldemir Moka; a governadora em exercício Rose Modesto; o superintendente da Sudeco Antônio Carlos Nantes de Oliveira; o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Jaime Elias Verruck e o presidente da FAEMS Alfredo Zamlutti Júnior;

E ainda, o diretor-superintendente do Sebrae/MS Cláudio George Mendonça; a gerente do Sebrae/MS na Região Norte Luzicarla Souza Softov; o ex-governador do Estado André Puccinelli; o superintendente do Banco do Brasil no Estado, Glaucio Zanettin Fernandes, o coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos da Sudeco Agrício Braga, o presidente da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste Jaime Antonio Rohr, o presidente da Central Sicredi Celso Figueira, o diretor-executivo da Central Sicredi Neverton Gomes, entre outros.

O Conviver está localizado na Rua João Bispo de Carvalho, Nº 396, Bairro Sonho Meu II, Costa Rica (MS). Para mais informações no telefone (67) 3247 7049.