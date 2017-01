Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo se choca com a atitude de Stella. Juliana desconfia do interesse de Jabá pela gravidez de Martinha. Ricardo enumera os erros de Joana, que pede demissão da academia. Artur se incomoda com a conversa racista de Alisson e deixa o grupo do professor. Rômulo passa mal e Krica e Nanda o socorrem. A mãe de Martinha pede perdão à filha e insiste em saber quem é o pai de seu neto. Nanda beija Rômulo, mas se irrita quando Clara chega. Ricardo demite Alisson e confronta Mauro e Stella. Tânia chega de viagem. Joana procura Stella e Mauro.

SOL NASCENTE

Todos comemoram a união de Alice e Mario. Julia sente falta de Wagner. Sinhá e César se irritam com Mocinha, que pede menos violência no plano contra Tanaka. Tiago vê João Amaro e Dora se beijando. Alice se muda para a casa de Mario. Yumi e Hirô flagram Mieko com Damasceno na cozinha. César é rude com Carol, que monitora as ações do vilão com sua câmera. Mario se preocupa com Wagner. César entrega sua carta de demissão a Alice. Mario revela a Patrick, Ralf e Damasceno que Wagner garantiu que o culpado pela explosão nas traineiras foi César.

ROCK STORY

Léo acusa Lázaro de ter planejado o sequestro com Néia. Laila inventa uma desculpa pelo seu atraso no lançamento do DVD. Néia desmaia ao ser acusada por Léo. Yasmin fica chocada ao saber por Léo que Néia armou com Lázaro o próprio sequestro. Júlia manda mensagem para Alex solicitando um novo encontro. Néia confessa para Léo que armou o sequestro e diz que Lázaro é apaixonado por Diana. Nicolau evita que Luana veja JF beijando outra menina. Júlia vai ao encontro de Alex enquanto Gui os observa. Léo demite Lázaro. Júlia propõe ajudar Alex a assaltar a casa de Gui.

A LEI DO AMOR

Pedro alerta Marina sobre Magnólia. Magnólia afirma a Ciro que lhe dará dinheiro caso dê atenção à gravidez de Vitória. Pedro comenta com Fausto sobre Laura. Yara confessa a Helô que tem ciúmes de Misael com Flávia. Magnólia aprova o trabalho de Marina, e Ruty Raquel desconfia do caráter da massagista. Wesley promete a Salete que ajudará Suely na busca por Gustavo. Ciro visita Vitória, que o expulsa de seu quarto. Ciro descobre que Magnólia tirou a vida de Beth e jura vingança. Tião conta seus planos contra Pedro e Helô para Magnólia. Yara tenta se reaproximar de Misael. Ciro surpreende Vitória na casa de sua mãe.

DOIS IRMÃOS

Halim fica revoltada ao ver Zana cuidando do caçula e some mais uma vez. Nael, Talib (Tufic Nabak/ Sami Bordokan), Tannus e Abbas saem à procura de Halim pela cidade. Halim morre depois de voltar para casa. Omar fala mal do pai e Nael o defende. Zana se desespera e todos tentam consolá-la. Domingas desconfia quando Omar leva um homem para casa. Rochiram planeja construir um hotel em Manaus. Domingas comenta sua desconfiança com Omar em relação a Rochiram. Zana escreve para Yakub e fala da possibilidade de ele trabalhar junto com o irmão. Uma forte tempestade cai sobre a cidade. Yakub prepara o projeto de um grande hotel.A cidade é inundada e Rânia tenta salvar algumas mercadorias da loja, enquanto Nael tenta colocar uma lona para proteger o telhado. Alheia à tempestade, Zana dorme. Yakub trabalha no projeto do grande hotel e avisa a irmã. Domingas se arruma diante do espelho. Omar sai de casa com pressa. Domingas fica apreensiva com a chegada de Yaqub e tenta afastá-lo da casa. Omar chega em casa transtornado e agride o irmão. Zana procura Omar no porto e culpa Yakub pelo acontecido. Rochiram faz uma proposta para não denunciar Omar à Polícia. Zana afirma que não vai deixar sua casa. Nael relembra os conselhos dados por Halim e tudo que aprendeu com a história dos dois irmãos

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi confidencia a Cristina que está apaixonada por Alessandro e, feliz, diz que finalmente conseguiu tudo que sonhou na vida. Maribel vai até a casa de Rubi para conhecer sua mãe e sua irmã. Heitor diz a Alessandro que decidiu se casar com Maribel e viajar com ela para Nova Iorque onde pretende realizar seus projetos. Em um centro comercial, Heitor está em uma joalheria comprando o anel de noivado quando chega Rubi. Ela ajuda Heitor na escolha da jóia e diz que Maribel tem muita sorte por ter conquistado seu amor. Alessandro diz a Rubi que aceitou o convite para ir ao litoral só para ficar a seu lado pois tem certeza de que será um final de semana inesquecível. Alessandro volta a perguntar se ele reúne as qualidades de homem ideal para ela. Ela responde que sim. Heitor convida Maribel para passear de lancha mas, ao tentar subir ela cai na água. Magda fala duro com Rubi e exige que ela respeite o noivado de Maribel. Rubi responde que só está interessada em Alessandro. Alessandro convida Rubi para jantar e aproveita o momento para pedir que seja sua namorada e para perguntar se gostaria dele se não tivesse dinheiro. Alessandro pergunta a Rubi se gostaria dele se não tivesse dinheiro. Ela diz que sim e Alessandro confessa que havia feito um mal conceito acreditando que era materialista e frívola. Ela diz que está muito feliz por ser sua namorada. Os dois se beijam. Heitor, desconcertado, comenta com Alessandro que está surpreso com a atitude de Maribel. Ele conta que Maribel está cheia de dúvidas, que já não tem certeza de que ele é o homem da sua vida e que sequer conseguiu lhe dar o anel de noivado. Maribel, desiludida, comenta com Rubi que Heitor está perdendo o interesse por ela, pois pretende voltar para Nova Iorque.

Heitor tenta se reconciliar com Maribel e pergunta se ela o ama de verdade. Ela responde que sim, ele lhe entrega o anel de noivado e pede que seja sua esposa. Heitor comunica aos padrinhos que em breve se casará com Maribel. Genaro pergunta ao afilhado se mais tarde não se arrependerá de ter se caso com uma aleijada que provavelmente não poderá lhe dar filhos. Heitor, visivelmente irritado, pede ao padrinho que não volte a se referir a Maribel dessa maneira e que será melhor que saiam de sua casa. Alessandro tenta convencer Genaro de que o problema de Maribel não a limita para nada e além do mais Heitor a ama. Genaro responde que jamais aceitará esse casamento. Artur pede a Heitor que marque com seus padrinhos a data para o jantar onde pedirá a mão de Maribel em casamento. Heitor diz que seus padrinhos não estarão presentes.

QUERIDA INIMIGA

Resumo não divulgado pela emissora

A GATA

Garibaldo diz a Inês que a polícia não a procura pelo seqüestro de Jacira. Ele pede, já que a vida está lhe dando outra oportunidade, ela não deveria viver com tanta amargura. Garibaldo revela que já assinou os papéis da herança e pede a Inês que se case com ele. Inês responde que amava o Garibaldo de antes, mas este novo homem não a agrada. Ela diz assim que não o aceita e não lhe dará seu filho, nem por todo dinheiro do mundo. Centavinho diz a Virginia que não a apoiará com essa loucura de ser mãe, pois não aceitará perdê-la. Virginia pede que Esmeralda fale com Centavinho para que ele aceite e apoie sua decisão. Esmeralda responde que Centavinho jamais aceitará essa situação, pois a ama e não quer que ela morra. Virginia diz a Esmeralda que ela é mãe e deve entendê-la. Virginia finaliza dizendo que quer esse bebê, pois mesmo que morra continuará vivendo no filho.

CARINHA DE ANJO

Gustavo avisa Haydee e Nicole que Flávio está detido na cadeia. O empresário diz que irá até a delegacia e que irá ajudá-lo. Fabiana revela para a Madre Superiora que a ideia da manifestação foi dela. A Madre diz que Fabiana também precisa repensar sua vida e que a ideia da manifestação foi muito grave. Juju mostra para Zeca os vídeos que recebeu com mensagens desejando melhoras para Zeca. As crianças cantam para Fabiana e assim deixar ela mais animada. Diana conta para Rosana que Inácio aceitou carona de Nicole e que a vilã estava fazendo perguntas para ele sobre Cecília. O delegado libera Flávio, mas afirma que será aberto um inquérito para investigar o caso. Nicole tenta agradecer Gustavo com um beijo, mas o empresário se nega a dar o beijo na mulher. Madre Superiora faz um comunicado para as irmãs e pede sigilo de todas. A religiosa pede para que todas comecem a se despedir da irmã Cecília, que será transferida para um colégio no Rio Grande do Sul. Ao término do comunicado, sozinha, a Madre Superiora chora.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz tortura o homem para que ele confesse a traição e percebe que se enganou. Ezel encontra Eysan na casa. O pai de Omer acorda no hospital e procura pelo filho. Meliah e Ezel conversam no corredor do hospital, ela pede pra que ele conte a verdade ao pai. Muntaz vai para casa.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Dr. Paulo examina Miguel. Conde Campos diz que Tomásia o enganou e pede separação. Joaquina fala para João que sabe quem roubou Miguel. Joaquina e João procuram o dinheiro de Miguel no quarto de Leôncio que os flagra e os ameaça. Coronel Sebastião consola Comendador Almeida. Helena pergunta ao Coronel Sebastião se Rosa é sua irmã. Sebastião manda Rosa parar de dizer que é sua filha. Tomásia pede desculpas ao Conde Campos. Almeida discute com Leôncio. Belchior conta a André como sua mãe morreu. Joaquina diz a Miguel que foi Leôncio que roubou o dinheiro. Gabriel se encontra com Helena. Gertrudes é enterrada. Francisco surpreende André perto do quarto de Leôncio.

A TERRA PROMETIDA

Zareg diz que Bogotai não deve pensar em se vingar de Finéias agora. O mensageiro do reino de Gibeão procura por Zareg no palácio de Adonizedeque. Mireu avisa que os nobres foram vistos comprando roupas velhas na taberna de Ula. O rei de Jerusalém avisa que é preciso descobrir o que está acontecendo. Josué e Aruna jantam na tenda de Quemuel. Samara fica enciumada. Raabe diz que Mara pode ser a culpada pelo ataque do leproso. Samara diz que acabará com a felicidade de Aruna. Úrsula que não confia no rei Zareg. Disfarçados, Zareg, Racal e Bogotai fingem gostar da companhia dos hebreus. Adonizedeque pede para Mireu refazer o caminho de Zareg. Ula diz não saber do paradeiro dos nobres. Léia se desespera ao ter um pesadelo. Quemuel a ampara e se declara para a esposa. Aruna agradece pelos conselhos de Yana. Eleazar fala sobre Finéias com Bogotai. Samara conversa com Tobias e diz que é preciso acabar com Yana. Adonizedeque recebe Hoão, rei de Hebrom, e Jafiá, monarca de Laquis. Eles planejam dizimar o povo hebreu. Zareg se finge de bom moço e agradece a hospitalidade de Josué. Racal dá em cima de Mara. Adonizedeque, Hoão e Jafiá entram em um acordo e comemoram a aliança. Elias mostra interesse em Laís. Léia aconselha Samara a esquecer Aruna. Em conversa com Abul, Adonizedeque diz que acabará com o Exército de Israel. Otniel vê Bogotai conversando com Acsa e o chama para treinar. Raabe chama Salmon para interpelar Mara. Samara reclama da postura de Léia em relação a Quemuel. Adonizedeque ouve falar de Ula e decide ir disfarçado à taberna com os outros reis. Bogotai começa a pegar pesado no treinamento com Otniel. Zaqueu questiona a atitude violenta do estrangeiro. Adonizedeque corteja Ula. Hoão e Jafiá reconhecem a moça e fazem reverência à rainha. Orias cuida de Milah. Raabe e Salmon questionam Mara sobre o ataque do leproso. A vilã nega, mas destrata a cananeia. Raabe então começa a passar mal e diz que o bebê está nascendo.

