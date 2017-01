Com apoio do Governo Municipal, Miss Costa Rica será realizado dia 11 de fevereiro; as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 1º

No próximo dia 11 de fevereiro será realizado no Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso ‘Nosso Sonho’ o Miss Costa Rica 2017. O evento é uma realização do facilitador Warner Willon e ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – e conta com o apoio do Poder Executivo por meio da Secretaria de Assistência Social. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

Com inscrições abertas até o dia 1°, o concurso elegerá, no mês de fevereiro, a representante máxima da beleza da cidade. Ainda este ano, a vencedora também disputará a coroa de Miss Mato Grosso do Sul com outras concorrentes do Estado.

As inscrições do concurso são gratuitas e podem ser feitas na sede da ACIACRI localizada na Rua Tércio Teixeira Machado, N°. 679, Centro. Mais informações pelo telefone (67) 3247 1107.

Miss Costa Rica 2017

Para fazer a inscrição no Miss Costa Rica 2017 a candidata deve atender entre os pré-requisitos: ter de 18 a 27 anos completos, ter no mínimo 1,68 m (um metro e sessenta e oito centímetros) de altura, ter concluído o Ensino Médio e/ou Superior (cursando).

Mister Costa Rica 2017

Também será realizado o Mister Costa Rica 2017. O candidato deverá atender os mesmos pré-requisitos da Miss Costa Rica.

Miss Costa Rica 2017 – Infantil (feminino)

E ainda, a organização do evento também realizará o Miss Costa Rica 2017 – Infantil (feminino). Entre os pré-requisitos a candidata precisa ter de 08 a 14 anos e não há classificação de altura e escolaridade. A inscrição deve ser feitas pelos pais e/ou responsáveis pela criança e/ou adolescente.

Conforme o realizador do Miss Costa Rica 2017, “atendendo a um pedido do prefeito Waldeli dos Santos Rosa não haverá jurados da cidade, todos os cinco serão convidados pela organização. Entre as atrações confirmadas para o evento temos a Miss Brasil 2013 Jakelyne de Oliveira que também será jurada, a Miss MS 2016 Yara Volpe e o Personal Style Rodrigo Gomes” finaliza Warner Willon.