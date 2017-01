Chapadão do Sul é a primeira cidade do estado a lançar campanha contra os mosquitos aedes aegypti e aedes albopictus

Chapadão do Sul é a primeira cidade do estado a lançar oficialmente, no ano de 2017, a campanha contra os mosquitos transmissores da dengue, chinkungunya, zika entre outras doenças.

Na manhã de hoje (18), deram início aos trabalhos de limpeza nos bairros da cidade, os agentes de controle de vetores e agentes de saúde estão realizando vistorias em todas as residências orientando os moradores a realizar a limpeza dos quintais e colocar o lixo na rua que a equipe da prefeitura passará realizando o recolhimento.

Administração Municipal tem o objetivo de mobilizar toda a população para retirar entulhos e lixo dos quintais, ruas e avenidas, evitando a proliferação de mosquitos e outras doenças, além de deixar a cidade bem cuidada.

O trabalho de limpeza da cidade teve início no bairro Planalto e posteriormente passará por todos os bairros.

O prefeito João Carlos Krug chamou a atenção de todos os moradores para a limpeza dos seus quintais ajudando a administração municipal nesta campanha, que recebe uma grande atenção neste início de mandato, pois uma cidade limpa significa uma melhor qualidade de vida para a população.

