Técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo é encontrado e está bem, diz Polícia

Após quase 40 horas desaparecido, Marcelo Cabo foi localizado, informou a Polícia Civil de Goiás. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, o técnico do Atlético-GO está bem. A Polícia ainda não divulgou maiores detalhes e convocou uma coletiva para a manhã desta terça, a partir das 10h, na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A informação foi divulgada em nota pela assessoria, que afirmou que o delegado Kleyton Manoel Dias, responsável pelo caso, não comentará qualquer detalhe antes da coletiva de imprensa. Até o momento, não foram informados o local, o horário e de que forma Marcelo Cabo foi encontrado.

Cabo havia desaparecido na madrugada de domingo. O treinador comandou o time em amistoso contra o Gama no último sábado e, à noite, participou de confraternização com membros da diretoria do Atlético-GO. Depois disso, havia sido visto pela última vez às 3h de domingo, quando deixou, sem portar telefone celular e documentos pessoais, o prédio em que reside, no setor Jardim Goiás, em Goiânia. Desde então sem contato com o comandante, o clube rubro-negro registrou o caso na Deic no início da tarde desta segunda-feira, por volta de 14h.

Após coletiva no CT do Dragão, na qual a diretoria oficializou à imprensa o desaparecimento, Marcelo Cabo chegou a ser visto em seu prédio por volta das 15h48 desta segunda. No entanto, permaneceu no local por poucos minutos e desapareceu novamente. Segundo disseram funcionários do condomínio à Polícia e membros do Atlético-GO, ele não estava machucado nem com marcas de sangue. Porém, aparentava estar um pouco “grogue”. Às 20h40, a assessoria de imprensa da Polícia Civil fez o comunicado de que ele havia sido localizado.

Carreira

Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Cabo tem 50 anos. Ele chegou ao Atlético-GO em 2016 e comandou o time na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 38 jogos, com 22 vitórias, 10 empates e seis derrotas à frente do Dragão. Ao longo da competição, o treinador fez trabalho consistente e foi um dos responsáveis pela brilhante campanha.

Cabo iniciou a carreira no Bangu, em 2004. Depois, foi auxiliar de Marcos Paquetá na Arábia Saudita por quatro anos e dirigiu uma equipe nos Emirados Árabes. Ele também foi auxiliar técnico de Jorginho e observador técnico de Dunga na primeira passagem dele pela seleção brasileira.

