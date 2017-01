SEDEMA implanta planejamento para os primeiros 100 dias da nova administração

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA de Chapadão do Sul desenvolveu um plano de ações imediatas para os próximos 100 dias.

Neste plano foram mapeadas as necessidades e anseios de todos os setores pertencentes à pasta. As metas foram relacionadas em um documento, preparado pelo servidor José Teixeira Júnior e entregue com a ciência de todos os colegas da pasta.

O secretário Felipe Batista, e o secretário adjunto André dos Anjos acompanharam de perto todo esse planejamento, ouvindo os servidores, para juntos buscarem soluções para os problemas encontrados.

O objetivo desse plano é aperfeiçoar o serviço, dando melhores condições de trabalho, garantindo a segurança e a valorização do servidor.

São meras de fácil execução com resultados e melhorias imediatas, que já conferem identidade da nova forma de trabalho dos gestores da pasta e administração

Municipal.

De acordo com o secretário Felipe Batista está sendo estudado um novo cronograma de coleta dos resíduos sólidos (lixo) nos finais de semana o que vem melhorar os serviços prestados à população.

Ainda sobre a coleta dos resíduos sólidos, a SEDEMA pretende revitalizar a campanha de coleta seletiva. Para tanto, espera contar com a participação e colaboração de toda a população.

Participa a SEDEMA, com as demais secretarias da Campanha Cidade Limpa, com enfoque principal no combate aos insetos transmissores de doenças.

Foi feito ainda uma obra de paisagismo na UPL, Unidade de Processamento de Lixo, já neste mandato, com iniciativa do responsável pelo setor, Amarildo Cardoso, em parceria com a Secretaria de Obras e o Viveiro Municipal.

