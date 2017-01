Secretaria de Saúde e Escola Técnica do SUS realizam dia 1º de março aula inaugural do curso Técnico de Enfermagem

A Secretaria de Saúde de Costa Rica – MS e a Escola Técnica do SUS – Sistema Único de Saúde – realizam no dia 01 de março de 2017 (quarta-feira), a partir das 18h30, a aula inaugural do curso técnico de enfermagem.

A aula será realizada na Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Moraes. A primeira turma inicia com 36 alunos. O curso tem duração aproximada de 18 meses.

A secretária Municipal de Saúde Adriana Maset Tobal enfatiza que “é importante que todos os alunos participem da aula inaugural de apresentação das disciplinas”. A gestora também destaca a importância da formação e qualificação dos trabalhadores de nível médio para o SUS.

“O funcionamento de um sistema de saúde não se resume apenas aos outros profissionais de nível superior. Os trabalhadores de nível médio também têm um papel de grande importância. Ao lado de todo médico, enfermeiro, dentista, nutricionista, existem vários técnicos e auxiliares realizando atividades vitais para o bom funcionamento do serviço”, destaca a secretária de Saúde.

A coordenadora de Atenção Básica Dayane Pupin complementou que logo após a aula de apresentação já se inicia o curso. “Vamos fazer a aula inaugural no dia 1º e já no outro dia iniciamos normalmente as aulas que serão realizadas de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 22h30, na Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Moraes”, finalizou.