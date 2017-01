Prefeitos pedem adiamento do início das aulas em Mato Grosso do Sul

Prefeitos de Mato Grosso do Sul irão solicitar ao governo do estado o adiamento das aulas para 1º de março. O início das aulas está previsto para 13 de fevereiro. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (16), durante a eleição da Associação dos Municípios de Mato Grosso Sul (Assomasul) – a entidade que reúne os prefeitos do estado.

O prefeito Pedro Caravina, candidato único à presidência da associação, defendeu a alteração no calendário das aulas. “Vamos encaminhar o ofício pedindo a mudança por conta das condições da malha viária”, afirmou.

Algumas prefeituras alegam precisar de mais tempo para concluir as licitações para compra de merenda, material e uniforme escolar. “Ainda temos que fazer a licitação da merenda escolar”, disse o prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva.

Se o pedido for acatado pelo governo sul-mato-grossense, as aulas nas escolas municipais devem seguir o mesmo calendário.

A decisão de pedir o adiamento não foi unânime. Prefeito de Bonito, Odilson Soares é contra a mudança. “Está tudo pronto em Bonito para o início das aulas no dia 13 de fevereiro, mas vamos acatar a decisão do governo do estado. Não vamos ter um calendário diferenciado no município”.

O governo do estado ainda não recebeu o ofício e nem se pronunciou sobre o assunto.

