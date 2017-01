Prefeito João Carlos Krug incentiva a Cooperativa de Transporte do Bolsão

Na útima terça-feira (10), o prefeito municipal João Carlos Krug se reuniu com representantes da CTB – Cooperativa de Transporte do Bolsão – onde foram debatidos os benefícios que a cooperativa trará.

Entre os benefícios estão a organização e legalização da arrecadação de mais ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ao município.

A Cooperativa abrange toda a Região do Bolsão, e conta com um espaço amplo para estacionamento, além dos serviços de borracharia, lavador, posteriormente oficina, auto elétrica, tirando os caminhões das ruas da cidade. O objetivo é se juntar para que todos sejam beneficiados com o menor custo na parte de serviços e produtos, pois as cooperativas são isentas de impostos federais.

O prefeito João Carlos Krug, juntamente com os já cooperados, convida a todos os proprietários de caminhões – pessoa física ou jurídica – para que venham fazer parte desta cooperativa e ao produtor, agricultor e empresas da região que procure a mesma para a prestação de serviços.

COOPERAR É CRESCER!

Comentários