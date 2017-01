O prefeito Jair Boni (PSDB) continua internado em São José do Rio Preto para realização de exames clínicos. Desde a semana passada estava apresentando um quadro de pneumonia. Está sendo feito um check up. Segundo informação da família deverá sair do hospital amanhã e retornar para Cassilândia. Todos os exames ficarão prontos dentro de 10 dias.

