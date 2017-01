Prefeito de Figueirão é eleito vice presidente da Assomasul

O prefeito de Figueirão Rogério Rosalin (PSDB) assumirá o cargo de vice-presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso Sul – Assomasul, a partir de 1º de fevereiro. A eleição que aconteceu nesta segunda-feira (16) resultou em 73 votos favoráveis à chapa “Assomasul Unida”, encabeçada pelo prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (na foto), também tucano. Um voto foi contrário e quatro municípios justificaram ausência, além do município de Costa Rica, que ainda não é filiado e por isso não votou. A nova gestão estende os trabalhos até 2018.

“Figueirão pela primeira vez tem uma representatividade forte na maior associação do Estado. E não estou colocando meu nome à disposição por interesse político, mas simplesmente, por ser do menor município, com a menor arrecadação, e saber o quanto é necessário para nós ter uma entidade dando suporte, para que façamos as coisas certas, deixando de lado o amadorismo e a gastança desnecessária, partindo para o lado profissional, fazendo a coisa certa”, justifica o vice-presidente eleito da Assomasul, Rogério Rosalin.

Após a eleição a governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB), parabenizou os eleitos e afirmou que os municípios passam por momento de maturidade. “Essa união entre os municípios, que colocaram em votação apenas uma chapa, significa maturidade, elemento essencial diante da situação em que passamos de descrédito político, econômico e ético”, ressaltou a governadora referindo-se à necessidade de recuperar a credibilidade perante a população.

Para o senador Pedro Chaves (PSC) a nova chapa enfrentará grandes desafios já neste ano de 2017. “Orientar os municípios quanto a necessidade de trabalhar em cima de projetos, será desafiador. Com a PEC 55, que limita os gastos públicos, sentirão ainda mais a necessidade de otimizar recursos”, pontuou. “Muitos municípios que não se desenvolvem, acusam falta de recursos, enquanto que o problema, na maior parte das vezes está na gestão desses recursos”, enfatizou o senador.

Sobre a afirmação do senador Rosalin destacou os gastos das prefeituras dos municípios de pequeno porte, assimilando o papel da Associação de apoio. “Municípios do mesmo porte de Figueirão precisam de ajuda, principalmente no que se relaciona à gestão, quesito em que a Assomasul, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, pode ajudar muito. Contribuindo para que possamos diminuir as despesas, seja na contratação de assessorias ou demais gastos que as prefeitura precisam”, esclareceu.

Rosalin também assumiu compromissos em nome da chapa eleita. “Vamos dar o suporte necessário aos municípios. Vamos buscar nos empenharmos na questão dos direitos dos municípios, perante o Governo Estadual e Federal e outras classes representativas, como a Justiça, o Tribunal de Contas, entre outras”, garantiu. “Ainda me comprometo a trazer o município de Costa Rica para dentro da Associação, o único no Estado que ainda não está filiado”, completou, ao sinalizar o dinamismo da chapa eleita, com representantes de todas regiões de MS e de todos os partidos.

Além da governadora em exercício Rose Modesto e do senador Pedro Chaves, secretários do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputados estaduais e prefeitos, também prestigiaram o resultado da eleição da chapa Assomasul Unida.

Diego SilvaFotos: Bulhões