Jovem acusado de comercializar maconha em praça pública é preso em Costa Rica

Na tarde desta segunda-feira, 16 de janeiro, a Polícia Militar de Costa Rica prendeu um jovem, morador daquela cidade, natural de Confresa (MT), que alegou ser estudante, acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, já havia recebido, em outras oportunidades, várias denúncias de que na praça central daquela cidade ocorria tráfico de drogas. Por diversas vezes os policiais realizaram abordagens no local, mas não conseguiam êxito em encontrar drogas com as pessoas que insistem em permanecerem no local.

Nesta tarde os policiais voltaram na praça, abordaram pessoas e conseguiram encontrar com o jovem G. da P. V., 22 anos, três porções de maconha, totalizando 15 gramas da droga, além de 60 reais em dinheiro e dois aparelhos de telefone celular.

No momento da abordagem, duas pessoas, uma do sexo feminino e outro masculino confessaram que são usuários e que compraram droga do acusado.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Costa Rica, para as devidas providências.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários