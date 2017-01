Inscrições para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública na modalidade EaD/UFGD encerram dia 27 de janeiro

A SEMED – Secretaria Municipal de Educação – por meio da coordenaria do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública na modalidade de EaD/UFGD – Educação a Distância/Universidade Federal de Mato Grosso do Sul comunica aos interessados que termina no próximo dia 27 de janeiro de 2017, o prazo para as inscrições ao referido curso.

As inscrições podem ser efetuadas no diretamente no site da UFGD, clique Aqui e faça já a sua. “No total, são oferecidas 60 vagas para ingresso já no primeiro semestre deste ano”, explica a secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, que também é vice-presidente da Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Nacional.

Clique Aqui e confira na íntegra o Edital PROPP Nº. 35, de 14 de dezembro de 2016. Mais informações ligue no Polo EAD de Costa Rica no telefone (67) 3247 4956.