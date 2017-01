Fortes chuvas deixa carro submerso no viaduto do posto avenida e alaga vários pontos das cidades

Um grande volume de chuva caiu no final da tarde desta terça-feira (17), em Chapadão do Sul, onde deixou vários locais alagados.

O Corpo de Bombeiro de Chapadão do Sul teve que retirar duas pessoas em uma camionete que ficou submersa no viaduto do posto avenida. As pessoas estavam encima da carroceria da camionete e foram retirada sem ferimentos.

Na Avenida Seis esquina com a Rua Vinte Um, uma boca de lobo acabou abrindo com a correnteza que descia pela avenida Seis.

Nossa reportagem está apurando de ouve mais danos em Chapadão do Sul devido à chuva que caiu nesta tarde.

