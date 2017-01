Di Menor, um dos maiores assassinos de Goiás, é morto em confronto com a polícia

João Marcos Caetano de Oliveira, conhecido como Di Menor, apontado pela Polícia Militar (PM) como um dos maiores assassinos do estado de Goiás foi morto na noite de hoje (16), após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM). O fato aconteceu na cidade de Rubiataba, Vale do São Patrício.

Conforme a corporação, João Marcos Caetano de Oliveira de 18 anos, resistiu à abordagem, atirou contra os policiais que revidaram e o atingiram. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e morreu.

Ainda segundo a PM, João Marcos era membro de uma organização criminosa que, nos últimos anos, foram responsáveis por diversos assassinatos com quadrilhas rivais por ponto de drogas.

Apesar da pouca idade, ele possuía uma vasta ficha criminal, incluindo crimes como homicídio e latrocínio. No local onde o suspeito foi localizado, os policiais apreenderam drogas e uma pistola.

A lista, fornecida pela polícia, da ficha criminal do rapaz impressiona:

1 – Homicídio (25 de agosto de 2014)

2 – Tentativa de homicídio (22 de setembro de 2014)

3 – Homicídio (13 de outubro de 2014)

4 – Investigado pela DEPAI (em um único Inquérito Policial) em 14 de novembro de 2014 por:

4.1 – art.304 – uso de documento falso;

4.2 – art.288 – associação criminosa (novo crime de formação de quadrilha);

4.3 – art. 121 – homicídio;

4.4 – art. 180 – receptação;

4.5 – Porte ilegal de arma de fogo;

4.6 – Tráfico de drogas.

5 – Investigado pela DEPAI por homicídio em 01 de julho de 2015;

5 – Latrocínio (6 de julho de 2015)

6 – Teve um mandado de prisão cumprido em 06 de agosto de 2015

7 – Colocado em liberdade (alvará de soltura) em 06 de setembro de 2016

Jornal do Vale

