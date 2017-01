Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Stella se desespera por não conseguir falar com Léo e Joana estranha a falta de contato de Júnior. Belinha retira seu nome do abaixo-assinado pela permanência de Alisson na academia. Stella exige que Júnior se afaste de Léo. Alisson adiciona Artur a seu grupo de malhação. Stella fala com Bárbara sobre as atitudes de Joana durante sua ausência na academia. Martinha questiona a preocupação de Jabá com seu filho na frente de Juliana. Stella ameaça romper a sociedade entre Mauro e Ricardo, caso o empresário continue apoiando Joana.

SOL NASCENTE

Alice se emociona ao descobrir que Neide é uma caiçara e que Luzia fez o seu parto. Mario presta depoimento ao policial sobre seu sequestro e o atentado contra Wagner. Luzia diz a Neide que Mario salvará Alice de um grande sofrimento. Carol incentiva Sirlene a continuar com Felipe. João Amaro entrega a Louzada os documentos que, falsificados por César, incriminam Alice. Loretta se insinua para Stefano. Hideo combina com Flavinha de ajudar Peppino e Nanda. Julia teme pela vida de Wagner. Mario retorna para Arraial e pede Alice em casamento.

ROCK STORY

Alex comenta com Romildo e William que estranhou o fato de Júlia impedir que Gui o atacasse. Gui se recusa a aceitar a ideia de Júlia de armar um flagrante para Alex. A pedido de Zac, Gui avisa a Augusto que a banda participará do comercial. Nicolau desmarca a consulta com o médico sem que Gilda desconfie. Paçoca devolve para Zac parte do dinheiro que Jaílson e Du roubaram. Daniel avisa a Eva que ela terá que entrar em acordo com Manuela para dividir o espólio de Joel. Ramon presenteia Marisa com o anel de Néia, mas Lázaro vê. Néia conta para Léo que a polícia encerrou o caso do sequestro. Diana elogia o trabalho de Gordo na produção do DVD de Laila. Júlia se apavora ao ver Alex conversando com Tom. Gordo e Diana se preocupam com a ausência de Laila no lançamento do próprio DVD. Júlia avisa a Gui que Alex rondou a casa de Nelson. Léo encontra o anel da mãe na casa de Lázaro e cobra do empresário uma explicação.

A LEI DO AMOR

Tiago e Letícia se casam. Marina pede um emprego a Gigi. Tiago mostra a Letícia o porta-retrato que recebeu, com a foto de Isabela. Ciro marca um encontro com Magnólia. Tião beija Magnólia. Elio confronta Tiago sobre Isabela, e o rapaz acredita que o jornalista tenha lhe enviado a foto da ex-namorada. Ciro confirma com Sílvia que Pedro e Ana Luiza estiveram em seu apartamento. Gigi decide testar Marina, indicando-a para atender Magnólia. Tião arma para que Laura fique um mês no Brasil. Ciro ameaça Magnólia. Pedro conhece Marina.

DOIS IRMÃOS

Domingas e Nael tentam colar as fotos rasgadas por Omar. Nael não consegue levar a mãe para a aldeia indígena. Laval escreve em vários livros e tenta ficar calmo. A cidade é invadida por militares e Laval é preso. Yakub encontra Nael ao voltar para casa. Omar vê Laval apanhar dos militares e ser levado preso. Ele e Nael sofrem com a perda do professor. Nael percebe a intimidade entre Domingas e Yakub quando vê os dois se abraçando. Zana questiona Yaqub sobre Lívia. Halim volta para casa com a filha e Zana fica preocupada com o estado do caçula. Rânia pede que Yakub o ajude a convencer Halim a modernizar a loja. Omar dorme e Zana vela seu sono. Domingas gosta de ver Yakub preocupado com o futuro de seu filho. Nael se sente mal no teatro e é socorrido por Yakub, depois revela que era confidente de Halim. Yakub decide voltar para São Paulo e Halim se despede do filho, emocionado. Zana se desespera com o estado de Omar. Halim revela por que o caçula voltou para Manaus. Omar tem um surto e crianças o atacam. Um dos macacos morrem e Estelita sofre. Zana manda Nael procurar Halim.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro diz a Rubi que jamais se envolveria com uma mulher interesseira. Cristina dá uma bronca na irmã, diz não acreditar que ela tenha ido à casa da amiga e exige que explique onde esteve. Rubi se ofende com a desconfiança da irmã e diz não ser tão ingênua a ponto de ir atrás do primeiro homem que a corteje. Lorena critica Ingrid por ter saído com Raul sabendo que ela está interessada no rapaz. Ingrid se defende e diz que cada um deve lutar pelo que quer. Raul tenta beijar Rubi à força. Alessandro chega nesse momento e dá uma bofetada no rapaz. Raul vai embora furioso e jurando vingança. Rubi olha para Alessandro com desdém e diz a ele que não deveria se sentir obrigado a defendê-la já que a considera uma mulher interesseira. Rosário pede a Lola que pare de fazer comentários maldosos sobre sua filha, pois não suporta vê-la envolvida em fofocas. Raul volta a assediar Rubi e desta vez consegue beijá-la à força. Ela humilha o rapaz dizendo que ele não desperta nela nenhuma sensação de prazer. Rosário desmaia. Rosário desmaia. Lola diz a Rubi que provavelmente sua mãe sofreu um ataque cardíaco. Alessandro a examina e diz que foi apenas um desmaio. Heitor apresenta Maribel para seus padrinhos. O casal fica chocado ao perceber o defeito físico de Maribel e depois, à sós com o afilhado, Genaro toca no assunto e pergunta se ele sente vergonha do problema da namorada. Heitor responde que ama Maribel, que a aceita do jeito que é, e que espera que eles também a aceitem sem preconceito. Artur diz a Maribel que deve tomar cuidado com Heitor pois talvez ele aja de uma forma com ela e de outra com seus padrinhos. Maribel, com tristeza, pergunta ao pai por que ele não acredita que alguém possa amá-la apesar de seu defeito físico Ingrid diz a Raul que só quer que ele tenha olhos para ela. Raul, irritado, diz que não gosta de ser controlado e vai com Lorena para a discoteca. Paco, embriagado, tenta dançar com Rubi. Alessandro o obriga a se afastar da garota. Raul, sarcástico, diz que mais uma vez perdeu a oportunidade de ficar com Rubi enquanto ele já conseguiu beijá-la. Paco perde a paciência e parte para cima de Raul. Os dois se pegam a socos e pontapés. Rubi humilha Paco dizendo que nunca namoraria um pobre coitado como ele.

QUERIDA INIMIGA

Juliano rompe com Rose. Ele diz ser um perdedor e que ela merece alguém melhor. Ernesto abraça Lorena em frente a Alonso para que ele pense que ela já tem namorado. Ele diz a Lorena que foi um dos abraços mais sinceros que já o deram em muito tempo. Lorena pensa que ele só está sendo galanteador. Alonso se dá conta que não pode deixar de pensar em Lorena. Mônica diz á Gonzalo que eles poderiam se desfazer de Ernesto. Bárbara se encontra com Valéria e Anelis no centro comercial e elas ficam conversando. Os convidados começam a chegar a inauguração do restaurante de Raimundo. Rose ainda não chegou, mas Lorena e Felipe a cobrem. Raimundo dá as boas-vindas a Paula e Greta e as leva até uma mesa. Rose chega ao restaurante. Mônica e Ernesto voltam a discutir pelo menu. Ernesto pede que ela o deixe fazer seu trabalho. Sandra Penalver, uma crítica gastronômica de renome, chega à inauguração a convite de um colega. Ernesto não queria a presença da crítica porque eles não se gostam. Ernesto vai cumprimentar Sandra e eles começam a falar dos velhos tempos. Sandra pede que Ernesto traga um prato especial, de quando estavam juntos. Ernesto começa a preparar e, enquanto dá atenção por um minuto a Mônica, Gonzalo joga algo no prato. Lorena chega para levar o prato a Sandra, mas se dá conta de que há algo errado. Ernesto acusa Mônica de sabotar sua comida. Raimundo pede que deixem de brigar e comecem a cozinhar. Lorena ajuda Ernesto a preparar outro prato para Sandra. Muitas das ex-namoradas de Ernesto chegam a inauguração. Lorena as ouve falando sobre Ernesto. Paula, Greta e Maria tiveram uma noite maravilhosa na inauguração, mas dizem que Raimundo as esqueceu um pouco. Raimundo agradece aos convidados pela presença e os apresenta seu pessoal. Todos os aplaudem pela noite. Ernesto dá um avental a Rose e outro a Lorena. Rose encontra Maria, que bebeu muito, em sua casa. Lorena fala com Ernesto sobre a relação com Alonso e de sua traição com Sara. Omar diz a Juliano que deixe de agir como um menino e reaja contra sua depressão.

A GATA

Paulo e Esmeralda, por fim, se casam. Gisele esparrama gasolina pelo lado de fora da igreja, com a intenção de incendiá-la. Edgar a descobre e, percebendo que Gisele está transtornada, tenta convencê-la a ir embora com ele. Paulo diz a Esmeralda que ainda não pode acreditar que já são marido e mulher. Edgar leva Gisele. Esmeralda diz a Xavier que vai sentir sua falta agora que ele resolveu partir. Xavier a responde que vai feliz, pois Esmeralda é feliz. Lorena tenta fingir felicidade ao ver Esmeralda e Paulo casados e felizes. Edgar tem Gisele reclusa em uma clínica psiquiátrica. Virginia sofre um desmaio e é socorrida pelo Doutor Guillén, que diz que sua enfermidade está controlada. Ele diz a Centavinho que Virginia está grávida.

CARINHA DE ANJO

A Madre Superiora briga com as meninas, que insistem em bater panelas e pedir a volta da irmã Cecília. Dulce Maria, Duda, Adriana e Lúcia ficam na sala da Madre Superiora para negociar enquanto as demais meninas retornam ao dormitório. Cecília entra na sala para encerrar o debate. Dulce Maria sonha com Tereza, que conta que crianças possuem direitos e também devem ser respeitadas e principalmente amadas. Vitor propõe para a Madre Superiora dar aula de culinária para as crianças da escola. Fabiana conta para Cecília que a ideia da manifestação foi dela. O delegado Peixoto faz um flagrante em Flávio para tentar prender o irmão de Nicole. Flávio aciona Cristóvão. Gustavo vai até a casa de Nicole contar o ocorrido. Madre Superiora faz uma reunião no colégio com todas as irmãs para investigar se alguma freira está envolvida com a manifestação das meninas.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel entra em casa e vê Cengiz batendo no suposto amante de Eysan. Ali se lembra de quando comprou a casa para Omer. Cengiz ameaça o suposto amante. Eysan vai até a casa, observa as flores na janela e lembra-se dos pedidos que fez a Omer no passado.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Conde Campos aceita ajudar Miguel. Gabriel corre para avisar Miguel. Leôncio diz a Gertrudes que não ama Malvina. Conde Campos descobre que Tomásia quer na verdade se vingar de Leôncio. Leôncio diz a sua mãe que Isaura nunca será livre. Tomásia tenta convencer o Conde Campos a fazer o empréstimo a Miguel. Tomásia pede que Miguel penhore seu anel de noivado escondido do Conde Campos. Leôncio agarra Isaura e Gertrudes sofre uma segunda dor no peito. Joaquina ouve Isaura gritando e pede ajuda. Dr. Paulo cuida de Gertrudes. André corre ao socorro de Isaura. Gabriel vai até a casa de Helena pedir sua mão em casamento. Miguel vai até a fazenda do Comendador, mas não o encontra. Conde Campos escuta Tomásia e Gioconda falando sobre o anel. Gertrudes sente pela terceira vez uma dor forte no peito. Conde Campos pede que Tomásia use o anel de noivado. Gertrudes quer que Leôncio jure que dará liberdade a Isaura, mas ele foge do assunto. Joaquina e João contam a André como sua mãe morreu. Comendador Almeida corre para ver Gertrudes. Isaura descobre que seu pai já conseguiu todo o dinheiro para libertá-la. Leôncio tenta convencer seu pai a não vender Isaura. Leôncio trama com Francisco um plano contra Miguel. Tomásia conta ao Conde Campos que o anel está no penhor. Comendador Almeida pede perdão a Gertrudes. Henrique tenta beijar Isaura, mas não consegue. Rosa conta a Henrique que são irmãos. Conde Campos diz a Tomásia que não sabe se cancela o casamento. Gertrudes morre ao lado do Comendador Almeida e Isaura. Malvina jura libertar Isaura. Capangas roubam todo o dinheiro de Miguel. Miguel vai até a fazenda dizer a Isaura que foi roubado.

A TERRA PROMETIDA

Léia diz que precisa falar com Tobias. Racal e Bogotai são bem tratados por Eleazar e Finéias. Enquanto passeiam pelo acampamento, Léia diz ter visto Adara e Samara pensa que a mãe está louca. Felizes, Josué e Aruna dançam. Léia olha para a mulher e vê que não é Adara. Lina e Mireu conversam sobre a princesa Úrsula. Adonizedeque impede que Abul o acompanhe na visita às prisioneiras. Mireu diz que vai esperar o tempo certo para conquistar Ula. Adonizedeque se consulta com a rainha e a rainha-mãe, as prisioneiras. Laís pede perdão à família de Calebe. Zareg agradece a recepção de Pedael. Elias trata Jéssica com educação. Milah pede proteção a Deus. Bogotai diz não ver a hora de executar Finéias.

